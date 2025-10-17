Il Circolo Velico Sferracavallo si prepara ad accogliere, sabato (18 ottobre) e domenica, un’edizione da record della PalermoRema. La manifestazione, giunta alla sua diciannovesima edizione, segna un autentico boom di partecipazione, raddoppiando il numero di iscritti rispetto all’anno precedente. Saranno 350 i vogatori a scendere in acqua, ribadendo la centralità dell’evento tra gli appuntamenti sportivi più partecipati dell’autunno. La PalermoRema inaugura lo Sferracavallo Sailing & Sea Festival – organizzato con il patrocinio dell’Ufficio Sport e Turismo del Comune di Palermo – una vera e propria festa del mare e dello sport che fino al 7 dicembre vedrà susseguirsi competizioni sportive di rilevanza internazionale e che chiamerà a raccolta migliaia di persone.





L’evento – che ha l’obiettivo di promuovere tutte le specialità degli sport remieri – si articolerà in due giornate. Sabato sarà la volta della regata competitiva di Coastal Rowing Endurance (regata di canottaggio da mare) sulla distanza di 5 chilometri riservata ai tesserati FIC o di federazioni straniere, specialità CR4x+ (barche da 4 posti) e CR2x (2 posti) per le categorie Under 19, Senior, Master Under 50 e Master Over 50. Il programma prevede – con inizio alle ore 11 – una finale per ciascuna specialità/categoria in cui gareggiano simultaneamente equipaggi maschili, femminili e misti con classifica finale separata. Verrà assegnato il Trofeo Challenger “Carlo Ruvolo” – in memoria del giovane canottiere palermitano scomparso dieci anni fa – alla società che totalizzerà il massimo punteggio ottenuto dalle diverse categorie.

Domenica, vogatori all’appello per la vogalonga non competitiva di 10 chilometri all’interno dell’area marina protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine. Partenza alle 9,30 da Casa Quarara – sede sportiva del CVSF al porticciolo di Sferracavallo – direzione Isola delle Femmine, circumnavigazione dell’isolotto e ritorno.

Al termine della mattinata saranno assegnate delle targhe e i premi: Memorial Filippo Varia alla persona che nel corso della sua lunga carriera ha dato un contributo importante alla promozione e divulgazione degli sport remieri e il Premio Ludovico Tulumello ad una giovane promessa del canottaggio e della canoa che si è distinta/o nel corso della passata stagione agonistica.





«La PalermoRema – dice il presidente del CVSF, Giuseppe Giunchiglia – apre lo Sferracavallo Sailing & Sea Festival. Non potevamo cominciare in modo migliore, la XIX PalermoRema sarà un’edizione da record. L’entusiasmo e la partecipazione hanno superato ogni aspettativa: raddoppiare il numero di iscritti rispetto all’anno precedente, raggiungendo la straordinaria cifra di 350 vogatori, è un segnale forte e chiaro della vitalità degli sport remieri e di quanto la nostra manifestazione sia diventata un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di queste discipline. Questo boom di partecipazione non fa che confermare la bontà del lavoro svolto dall’associazione PalermoRema e dal nostro Circolo, con il prezioso supporto delle Federazioni FIC, FICK e degli enti patrocinatori, nel promuovere tutte le specialità del remo, dal canottaggio alla canoa e al kayak. A nome di tutto il Circolo Velico Sferracavallo, porgo un caloroso benvenuto a tutti i 350 partecipanti e al pubblico che vorrà unirsi a noi. Che sia una festa dello sport, del mare e dei valori che il nostro Circolo e la PalermoRema incarnano».





Il prossimo evento in calendario per lo Sferracavallo Sailing & Sea Festival, che vede come main sponsor Generali Italia – Agenzia generale di Palermo Mare e Radio Time come Media partner, è fissato per il 28 ottobre con il Campionato italiano classi olimpiche.

Per partecipare alla PalermoRema – organizzata dal CVSF con l’associazione PalermoRema, la Società Canottieri Palermo, Kayak Explorer con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio, Federazione Italiana Canoa Kayak e SottoCosta – è necessario essere tesserati. Per i non tesserati ci sarà la possibilità di associarsi sul posto previa esibizione di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. Per ulteriori informazioni basta visitare il sito www.palermorema.it

Luogo: CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO, via scalo di sferracavallo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

