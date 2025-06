“Rinascere Nuovi – Un viaggio attraverso la malattia: prima, durante e dopo” è il titolo dell’evento in programma alle 18.30 di mercoledì 4 Giugno in Piazzetta Bagnasco. Protagonista del pomeriggio, che si annuncia denso di emozioni, sarà Stefania Pia, artista multimediale, creative director e cancer survivor activist, che condividerà il suo viaggio attraverso il cancro – prima, durante e dopo – non come un’eroina, ma come una donna che ha imparato ad ascoltarsi, cadere, risalire, e infine rinascere.

«Dopo una diagnosi di cancro, la vita cambia – afferma lei stessa – . Ma la malattia, a volte, è solo un messaggio. Un richiamo a sé stessi».

Attraverso il suo racconto, Stefania Pia condividerà domande potenti, atteggiamenti trasformativi, e una nuova visione di guarigione che ha accompagnato le terapie convenzionali. Una voce sincera, viva e radicale, per chi sta vivendo la malattia, ma anche per chi crede nella prevenzione. Da questo cammino è, infatti, nato anche un progetto di vita e cucina, finalizzato a nutrire il corpo e l’anima.

Un incontro che non parlerà di malattia, ma di verità e di speranza per un futuro nuovo.

Interverrà Chiara La Spina, oncoloha e psicoterapeuta. Modererà Gilda Sciortino.

Stefania Pia

Nata nel 1976, Stefania Pia è un’artista multimediale, creative director e Cancer Survivor activist italiana. Dopo aver fondato il free-press PelleNoLeather a Milano nel 2004, ha vissuto oltre dieci anni negli Stati Uniti a New York, dove ha lavorato come PR e creative director per clienti del settore del lusso e collaborando con realtà editoriali come Vogue Italia, Marie Claire ed Elle.

Negli ultimi anni, dopo un lungo percorso oncologico, Stefania ha orientato il suo lavoro verso la cura, il cibo come medicina e uno stile di vita sano, approfondendo il legame tra natura, arte e guarigione. Il suo messaggio si rivolge non solo ai pazienti oncologici, ma a chiunque creda nella prevenzione e nel potere trasformativo dell’ascolto di sé.

Oggi si dedica alla cura di esperienze legate al benessere, alla musica, alla cucina basata sulla stagionalità e alla terra, continuando la sua attività come DJ e curatrice musicale per eventi speciali.

Il suo lavoro artistico è rappresentato dalla galleria Charmoli Ciarmoli di New York.

www.stefaniapia.com | info@stefaniapia.com

Chiara La Spina

Medico Chirurgo, specializzata in Oncologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e in Psicoterapeuta Biosistemica. Negli ultimi dieci anni si è formata nell’ambito della medicina integrata aggiungendo competenze nel campo dell’ipnosi, della kiniesologia e della musicoterapia. Dal 2021 è tornata nella sua terra di origine per portare le competenze di medico psicoterapeuta psico corporeo, attraverso le quali il corpo e la mente diventano un unicum nel processo di guarigione della persona. Si è avvicinata allo studio del canto fin dalla giovinezza per poi conseguire il titolo di Musicoterapeuta a indirizzo Psicofonetico portando così il canto come strumento di riarmonizzazione nella sua pratica clinica.

Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.