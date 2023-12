Nel corso della mattinata di venerdì 15 dicembre la ex Stazione Leopolda di Pisa ha ospitato la IV° Edizione della Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale. E’ la prima volta che questo importante appuntamento, organizzato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, si svolge fuori dalla Capitale.

All’evento hanno partecipato oltre 400 studenti delle Classi IV° e V° delle Scuole Media Superiori, alla presenza, tra gli altri, il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’Assessore allo Sport ed alle Politiche Giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa, il Magnifico Rettore dell’Università di Pisa Prof. Riccardo Zucchi, Pierluigi Consorti membro fondatore del Consorzio interuniversitario di studi del servizio civile dell’Università di Pisa e Michele Sciscioli Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale, nel mentre il Ministro dello Sport e Politiche Giovanili Andrea Abodi, impossibilitato a presenziare di persona, è intervenuto in streaming. Presenze inoltre come ospite d’eccezione Stefano Pagano, Legend di Sport e Salute.

Nel corso del talk condotto dal noto giornalista Mario Benedetto, sono intervenuti giovani volontari ed ex-volontari del Servizio Civile Universale, che sono stati attori principali dell’evento, testimoniando con grande senso civico e sensibilità la loro formativa nonché stupenda esperienza in servizio civile, inoltre sensibilizzando i presenti, sull’importanza di svolgere progetti di S.C.U .

Tra questi giovani presenti che hanno raccontato la loro esperienza, tre sono membri della Rappresentanza Nazionale degli Operatori Volontari del S.C.U, si tratta di Esmeralda Fanti (Rappresentante Regionale della Macroarea Estero ), Luca Barberis (Rappresentante Regionale del Piemonte) e Alejandro Zoida (Delegato Regionale della Sicilia).

La “Giornata nazionale del servizio civile universale” è stata istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2020, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al meritevole impegno e dedizione di tutti i giovani che partecipano all’attuazione del Servizio Civile Universale, anche con riferimento al ruolo svolto per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati nell’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite. Ecco, pertanto, che il 15 dicembre di ogni anno si celebra in Italia l’alto valore del servizio civile, data non casuale, in quanto in tale giorno del 1972 venne promulgata nel nostro Paese la prima legge sull’obiezione di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772, successivamente abrogata e sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n. 230), che ha istituito il servizio sostitutivo civile, alternativo al servizio militare, consentendo l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale non armato, riconducibili al concetto di difesa della Patria.

Luogo: ex Stazione Leopolda Sala Congressi, Via Francesco da Buti, 42, PISA, PISA, TOSCANA

