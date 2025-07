La gioia del viaggio concluso e l’orgoglio della strada tracciata nel solco del loro capolavoro

Con la conclusione degli Esami di Stato 2025, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo tira le somme, chiude un ciclo virtuoso e, come riscontrabile dai dati ufficiali, si posiziona fra i primi istituti della regione e della provincia di Messina per il numero di iscritti, ben 1585, con un trend in netta crescita rispetto agli anni precedenti.

Moltiplicare le possibilità, riconoscere la pluralità delle intelligenze per restituire senso e significato a ogni progetto di vita rientra unanimamente nella visione di una scuola, il tecnologico mamertino, che non giudica, ma orienta, che non seleziona ma accompagna, che non impone modelli astratti ma valorizza l’unicità di ciascuno e che, nel riassumere gli esiti degli Esami di Stato del corrente anno scolastico, celebra tutti propri studenti, riconoscendo ognuno nel proprio valore e nelle proprie ambizioni.



I risultati, pubblicati nei giorni scorsi, raccontano storie di impegno, crescita personale e resilienza, premiando non solo l’eccellenza accademica, ben 57 i centisti, di cui 25 con menzione di lode, ma anche la determinazione di chi ha superato ostacoli personali e scolastici per raggiungere l’obiettivo del diploma, seppur riportando votazioni più contenute.

Il vero significato di questi esami risplende nei successi di tutti i maturati, figurando per ognuno un punto d’arrivo, ma anche di ripartenza. Superare l’esame, indipendentemente dal voto finale, indica aver completato un ciclo, aver affrontato prove scritte e orali, e aver messo in gioco se stessi in un momento di forte pressione emotiva per sentirsi finalmente consapevoli artefici del proprio futuro, su basi giuste, solide e inclusive.

E nell’ accingersi a varcare la soglia della vita adulta, i giovani maturati del Majorana del 2025, inevitabilmente porteranno con loro le relazioni vissute, i valori trasmessi, le passioni coltivate, le conoscenze e competenze, che in un percorso temporale di 5 anni, li ha resi comunità per gli ideali condivisi, il senso identitario e di appartenenza, ma sempre individui unici, irripetibili e per questo speciali.



In tale direzione le parole del Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci: “L’intera comunità scolastica – docenti, famiglie, personale ATA – ha accompagnato i propri alunni in un ciclo che va ben oltre il percorso di studi! E ora, mentre le aule si svuotano, resta forte l’eco di un impegno condiviso e l’orgoglio per una generazione che ha saputo affrontare con maturità e coraggio le sue prove. Il voto racconta una parte della loro storia, ma non dice tutto. Così oggi celebriamo non solo il merito e l’impegno, ma anche la capacità di non arrendersi: dalle eccellenze che entreranno a far parte degli albi, al sudore per un 60 caparbiamente voluto. Celebriamo i nostri giovani, pronti a fare scelte, a sbagliare, a crescere ancora, con le idee chiare sul futuro, università, corsi professionalizzanti, lavoro o esperienze all’estero, ma sempre degni e consapevoli di voler fare della loro vita un capolavoro” .

Un messaggio forte, pertanto, che dal Majorana arriva al territorio: il talento esiste, anche e soprattutto al Sud, e la scuola può, e deve, essere il luogo in cui germoglia, per una rivoluzione culturale che rinnova e fornisce risposte concrete a chi ha bisogno di stimoli e sfide per esprimere il proprio potenziale e desidera sentirsi parte di un progetto educativo che lo rispetti e lo orienti con cura.



Gli studenti che hanno raggiunto il massimo dei voti, quelli con la lode saranno inseriti nell’albo nazionale delle eccellenze del Ministero dell’istruzione e del Merito:

Chimica, materiali e biotecnologie: Campagna Miriam (lode), Lombardo Angelo (lode), Caruso Francesco (lode), Formica Sofia Rita (lode), Mandanici Giuseppe (lode), Paino Angelo (lode), Cardullo Gabriele (lode), De Mariano Jennifer (lode), Zaami Ilenia (lode), Doddo Roberto (lode), Irrera Giorgia (lode), Previti Giada (lode), Coppolino Francesco (lode), Giovannetti Davide (lode), Cardullo Cristina, Chiofalo Mariachiara, Giordano Jasmine, Scredi Angelica, Tricomi Massimiliano Francesco, Amato Vittoria, Coppolino Domenico, Italiano Chiara, Lisa Roberta, La Spada Rebecca, Maganza Desirè, Mancuso Alessandro, Scarpaci Ilenia, Benigno Elena.

Trasporti e Logistica (conduzione del mezzo aereo): Andolina Giovanni (lode), Anastasi Gabriele, D’Amico Manuel Giuseppe, Giuffrida Giulia, Marzo Elisa, Scolaro Maria, Zaia Luigi.

Informatica e Telecomunicazioni: Formica Daniele (lode), Pandolfo Daniel, Vertucci Francesco, Bauro Davide, Lionti Vittorio, Siracusa Raul, Valenti Alessandro.

Elettronica – Elettrotecnica: Venuto Francesco (lode), Ciuna Luca (lode), De Gaetano Salvatore (lode), Raimondo Luigi (lode), Brigandì Stefano, Mastroeni Anthony.

Meccanica – Meccatronica ed energia: Iarrera Filippo (lode), Russo Manuel (lode), La Fauci Giovanni, La Mancusa Giovanni Pio.

Informatica e Telecomunicazioni Quadriennale: Puliafito Antonio (lode), Puzzanghera Benedetta (lode), Schinello Samuele (lode), Previte Rachele



Luogo: MILAZZO, tre monti, 4, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

