C’è una Sicilia in cui le valigie si preparano presto e spesso non si disfano più, un’emorragia che prosciuga soprattutto le energie giovani del territorio, spingendo nel 2025 112.000 cittadini a lasciare il Mezzogiorno per il Centro-Nord, secondo l’Istat. Un costante esodo che si intreccia con la debolezza del tessuto produttivo locale, più rado e fragile rispetto al resto del Paese. Nel Mezzogiorno si contano infatti 66,8 imprese ogni mille abitanti, contro le 85,2 del Centro-Nord, e si tratta in prevalenza di realtà molto piccole, rileva l’Istat.





È dentro questa cornice di paesi che si svuotano e di aziende fragili che la storia di un’impresa locale assume il sapore eccezionale della controtendenza. Tutto parte nel 1997, a Regalbuto, un piccolo comune arroccato nel cuore della provincia di Enna, dove un gruppo di ragazzi tra cui Ivan Intraguglielmo decide di non fare le valigie e restare con l’obiettivo di organizzare serate e concerti, un’idea che nasce quasi per scherzo. Poi per rispondere alla mancanza di spazi a norma per eventi, decidono di acquistare la prima tendostruttura e nasce così Promostand, azienda specializzata in coperture per eventi, guidata da Ivan insieme alla moglie Loredana Catania e il socio Davide Famà.





Nel corso di 29 anni l’azienda si è allargata ben oltre i confini regionali e, dalle prime zone hospitality montate sui circuiti automobilistici per i test in pista, ha perfezionato un metodo logistico capace di trasformare aree completamente spoglie, nel giro di poche ore, in vere e proprie cittadelle temporanee dotate di sale meeting, uffici, accrediti e cucine. Una capacità operativa che ha portato l’impresa a lavorare per grandi brand e gruppi nazionali come Bulgari, Fincantieri ed Enel.





“Nel 1997 la gente ci guardava con diffidenza, come se volessimo farla ballare sotto un tendone da circo. In Sicilia allora nessuno immaginava cosa potesse diventare una tendostruttura. I nostri primi fornitori ci hanno spinto a guardare oltre l’idea dell’evento serale, e da lì è cambiato tutto, abbiamo capito che potevamo costruire vere e proprie architetture dove prima non c’era nulla.” ricorda Ivan Intraguglielmo, CEO di Promostand.

Cambiando teli, rifiniture e allestimenti, le strutture cambiano volto e destinazione, trasformandosi nello scenario perfetto per sfilate e grandi eventi di moda come avvenuto per Dolce&Gabbana in Sicilia, oltre che nella cornice per matrimoni internazionali del calibro di quello di Dua Lipa, organizzato da Alessandra Grillo. In particolare, il mercato del Wedding Tourism in Italia è in costante crescita, nel 2025 ha registrato un +9,8% rispetto all’anno precedente, con le isole in prima fila ad ospitare il 30,4% dei matrimoni delle coppie straniere, secondo i dati.





La svolta più suggestiva arriva però con il cinema d’autore. Sull’isola di Favignana, per l’Odissea di Christopher Nolan, l’azienda ha installato un villaggio di 10.000 metri quadrati e issato via elicottero, sui costoni rocciosi del castello, gli spazi logistici per trucco e catering. La flessibilità del brand ha dimostrato il suo valore anche nei momenti di emergenza sanitaria e civile. Durante i mesi più duri della pandemia, Promostand ha riconvertito in tempi record i propri moduli, mettendoli al servizio della Protezione Civile e delle strutture sanitarie per allestire hub vaccinali e punti tampone in tutta l’isola.





Quasi trent’anni dopo, questa storia di impresa e di vita trova la sua continuità nell’ingresso in azienda del figlio ventitreenne, Francesco, che porta in azienda gli strumenti della sua generazione, ovvero il digitale e l’intelligenza artificiale, messi al servizio di un lavoro che resta fatto di progetti, alluminio e teli.

“L’intelligenza artificiale non monta una tendostruttura, quello lo facciamo noi, come lo ha sempre fatto la mia famiglia”, commenta Francesco Intraguglielmo. “Serve per tutto il resto come farci trovare da chi ha bisogno di uno spazio coperto, capire subito che cosa gli serve, rispondere prima, cambia la velocità con cui arriviamo alle persone.”

Luogo: SICILIA

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