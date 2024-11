In un mondo sempre più guidato dall’innovazione, le donne continuano a lottare per conquistare il loro spazio nei settori tecnologici e scientifici. Alla sua terza edizione, il programma Tech by Her di Huawei arriva per la prima volta in Sicilia, portando una visione chiara per ridurre il gender gap nei settori innovativi e promuovere la leadership femminile nel mondo della tecnologia.

Dopo il successo delle edizioni in Puglia e Campania, il progetto promosso da Huawei approda a Catania con l’obiettivo di consolidarsi come piattaforma di dialogo e crescita. Nella settimana che ha preso il via con la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Tech by Her si propone di contribuire alla costruzione di un futuro più inclusivo, valorizzando il ruolo delle donne nel settore digitale e nell’innovazione.

Il programma, sarà presentato in conferenza stampa venerdì 29 novembre alle ore 11 presso l’Isola Catania Hub. Ad aprire i lavori, saranno i saluti istituzionali di Enrico Trantino, Sindaco della Città Metropolitana di Catania, Viviana Lombardo, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Catania, Nuccia Albano, Assessora Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Serena Angela Maria Galvano, Consigliere di Parità della Regione Siciliana. Interverranno Monica Luca, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria e Dhebora Mirabelli, Presidente Confapi Sicilia.

La presentazione del progetto Tech By Her sarà affidata a Fabio Romano, Responsabile per lo Sviluppo dell’Ecosistema Industriale di Huawei Italia, mentre Fabi Saad Niemeyer, fondatrice del Movimento Mulheres Positivas, porterà la sua esperienza intervenendo da remoto.

Nel panel “Gender gap e innovazione in Sicilia” sono previsti gli interventi di alcune tra le donne che oggi sono protagoniste del mondo dell’innovazione siciliana, come Elita Schillaci, Adriana Santanocito, Elisa Fazio e Paola Mirone. L’evento sarà l’occasione per riflettere sulle sfide ancora aperte, sulle opportunità da cogliere, con il coinvolgimento di istituzioni, esperti e imprenditori.

Tech by Her è un percorso che si arricchisce ed evolve, radicandosi nelle comunità regionali italiane, per creare un impatto reale e ridurre il gender gap nei settori a più alto contenuto d’innovazione.

La tecnologia non ha genere, il futuro neppure.



