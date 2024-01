Da domenica 14 gennaio 2024 la Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli e San Michele” di Canicattini Bagni ha in dotazione una macchina lava pavimenti, donata da un parrocchiano, Giuseppe Cassarino, in memoria della mamma Vincenza Pelligra scomparsa nel marzo del 2019.

Ad accogliere la donazione, alla fine della S. Messa domenicale del mattino, è stato Don Marco Ramondetta, Parroco della Chiesa Madre, presenti anche il Sindaco Paolo Amenta e gli Assessori comunali.

«Un dono molto gradito quello di Giuseppe – ha detto Don Marco Ramondetta ai parrocchiani presenti alla celebrazione della S. Messa – che ci aiuta tantissimo nella fatica di tenere pulita una Chiesa così grande come quella nostra. Un dono fatto liberamente e con il cuore, legato all’immenso amore di Giuseppe per la mamma Vincenza e per la sua Comunità. E tutta la Comunità parrocchiale gliene è grata e ringrazia».

«Un atto di grande generosità – ha aggiunto il Sindaco Paolo Amenta – che è identitario della persona buona e solidale che è Giuseppe Cassarino. Ogni azione, anche la più piccola, che guarda ed è finalizzata al bene collettivo o dei più fragili, è sempre un grande atto solidale, e a nome mio personale, di tutta l’Amministrazione e della nostra Comunità canicattinese, rivolgo le più vive congratulazioni a Giuseppe».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.