“L’economia integrale. Ridare le ali ad un paese insostenibile”, è il tema del convegno targato Confartigianato Imprese Siracusa che si terrà nel capoluogo aretuseo sabato prossimo, 28 ottobre, con inizio alle 10.00, nella sala “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio.

«L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Siracusa e dalla Organizzazione Intergovernativa “Unione per il Mediterraneo” – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Daniele La Porta – si pone l’obiettivo di fornire alle realtà imprenditoriali locali e all’intera società civile le necessarie conoscenze affinché si arrivi alla considerazione che il tema della sostenibilità ambientale, e dell’economia circolare in genere, non rappresenta un ulteriore onere a carico delle comunità, bensì una opportunità per lo sviluppo sociale ed economico del territorio».

Relatore principale dell’evento sarà il professor Grammenos Mastrojeni, segretario generale aggiunto dell’organizzazione intergovernativa “Unione per il Mediterraneo”. Diplomatico, docente, scrittore, Mastrojeni è stato, fino al 2019 coordinatore per l’ambiente della Cooperazione allo sviluppo, guidando le delegazioni italiane su territorio, acqua e oceani e partecipando a negoziati su clima e biodiversità. Oggi è presidente della più grande associazione per l’educazione allo sviluppo sostenibile: “Isola della sostenibilità”

«Il convegno di sabato prossimo, “L’economia integrale. Ridare le ali ad un paese insostenibile” – ricorda il segretario provinciale di Confartigianato Imprese Siracusa, Enzo Caschetto – si inquadra nell’ambito della 1° edizione della “Settimana per l’Energia e la Sostenibilità” organizzata da Confartigianato nazionale, da oggi al 27 ottobre, iniziativa che si svolge in tutta Italia. Si tratta di una manifestazione diffusa in 50 città di 18 Regioni, con 55 appuntamenti promossi dalle associazioni del Sistema Confartigianato che si prefigge l’obiettivo di guidare artigiani, medie e piccole imprese nella transizione green».

Nel corso dell’appuntamento siracusano, verrà, garantito il servizio di interpretariato LIS e la diffusione di un link per il collegamento in diretta streaming.

Luogo: Siracusa, Palazzo Vermexio, Piazza Duomo

