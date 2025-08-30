AGRIGENTO – Via libera ai lavori di riqualificazione dello stadio comunale “Esseneto”, finanziati con oltre 1 milione di euro attraverso le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027.



L’aggiudicazione è stata assegnata al Consorzio stabile Fenix Scarl, con consorziata esecutrice la Althea Srl di Favara, per un importo netto di 652.729 euro.



Il progetto prevede un nuovo impianto di illuminazione a led per campo e tribune, tecnologia domotica per il controllo dei consumi, un impianto fotovoltaico con accumulo, un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e l’efficientamento dell’irrigazione del terreno di gioco. Parallelamente, l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale è stato affidato all’ingegnere agrigentino Raffaele Adorno.



«Lo stadio Esseneto è un’opera che Agrigento attendeva da decenni e che oggi, grazie al lavoro di squadra tra Comune, Regione e governo nazionale, diventa realtà – afferma l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino –. Come Assessorato abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa, accogliendo la richiesta dell’assessore comunale Gerlando Piparo e del gruppo di Fratelli d’Italia Agrigento. Non è stato un percorso semplice, ma la determinazione ha fatto la differenza. Intervenire sull’Esseneto significa restituire dignità a un impianto storico e consegnare alla città una struttura moderna, sostenibile e capace di ospitare eventi sportivi di livello».



Il progetto, inserito nella delibera Cipess n.41 del 9 luglio 2024, rappresenta una svolta epocale per la città: dopo anni di promesse rimaste sulla carta, l’Esseneto sarà finalmente dotato di un impianto di illuminazione adeguato per ospitare gare serali e manifestazioni, con un occhio alla sostenibilità energetica e al futuro della comunità sportiva agrigentina.



«Per me – conclude Savarino – è motivo di orgoglio vedere che, dopo anni di attese e di parole, oggi parliamo di cantieri concreti e di un progetto che guarda avanti. Questo è il modo migliore per intendere la politica: trasformare i sogni e le attese dei cittadini in opere reali e utili alla comunità».









