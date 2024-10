La scuderia RO racing con i suoi rappresentanti si appresta a vivere un fine settimana fittissimo di impegni. Il weekend corsaiolo prevede infatti la partecipazione a due rally, una salita e uno slalom. Gare che saranno l’epilogo di diversi campionati nazionali. In Sardegna si sta disputando il Rally del Vermentino, penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra, in Sicilia si concluderà il Campionato Italiano Slalom e in Umbria invece alla Cronoscalata della Castellana è prevista la finale unica del Campionato Italiano Velocità della Montagna.

Nell’ultimo fine settimana di ottobre i portacolori della scuderia RO racing saranno al via di molte blasonate manifestazioni, suddivise su tutto il territorio nazionale.

In Sardegna al 21° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, penultimo atto del Campionato Italiano rally Terra Stefano Bizzarri e Luisa Lanera cercheranno di trovare un posto al sole nel firmamento degli specialisti delle strade bianche, a bordo della loro Citroen C3 R5, gommata MRF Tyres. Tra le vetture a due ruote motrici turbo Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia, vorranno piazzare la loro Peugeot 208 Rally4 in una delle posizioni di vertice della categoria. Tra le due ruote motrici aspirate in classe R2B Andrea Piccardo e Andrè Perrin vorranno ribadire la loro efficienza a bordo della fedele Peugeot 208 R2B.

Quattro saranno i rappresentanti del sodalizio siciliano alla cinquantunesima Cronoscalata della Castellana, che si correrà domenica 23 ottobre a Orvieto in Umbria e sarà finale unica del Campionato Italiano Velocità della Montagna. Emanuele Protani, con una Peugeot 206 RC sarà al via della classe Racing Start 2.0, Macello Monti, con una Peugeot 106 sarà della partita in classe A/S 1600, Andrea Currenti, proseguirà la sua esperienza in salita a bordo della sua nuova compagna d’avventura, la Peugeot 106 della classe E1 1600. Fresco di titolo del girone Sud, pronto a lottare per il successo finale ci sarà tra le GT anche il calabrese Gabry Driver, a bordo di una Lamborghini Huracan ST.

In Sicilia, al Rally della Valle del Belice, saranno dodici gli equipaggi che, suddivisi tra partecipanti alla gara riservata alle vetture moderne e a quelle storiche, difenderanno i colori della scuderia di Cianciana. Renato Di Miceli e Salvatore Mulè avranno a disposizione una Toyota Yaris della categoria R1 nazionale 4×4, Francesco Di Giorgio, organizzatore del Rally della Valle del Sosio, in coppia con Gianfranco Rappa, sarà al via con una Peugeot 208 Rally4, con la stessa vettura, ma in versione aspirata ci saranno Giovanni Li Fonti e Salvatore Principato. Sempre in R2B, con una vettura francese, vorranno tenersi in allenamento in vista della finale nazionale della Coppa Italia Jerry Mingoia e Rino Calderone. Sulle strade di casa sarà pronto a ben figurare Francesco Beninati, in coppia con Giuseppe Buscemi, a bordo di una Renault Clio Rally 5. In classe N3, su due Renault Clio Rs, saranno della partita Carlo Stassi con Massimiliano Migliore, Giuseppe Parisi, al rientro dopo un lungo periodo di inattività, dividerà l’abitacolo con Mario Zito. Ivan Brusca e Ignazio Midulla, con la loro Peugeot 106, saranno tra i migliori attori del Gruppo A. Sempre con una Peugeot 106, ma della classe N2, saranno pronti a gettarsi nella mischia Girolamo Bongiovanni e Domenico Marsalisi. Infine i campioni di zona della classe N1 Calogero Pratile e Giuseppe Rappa, saranno al via con la loro blasonata Peugeot 106 Xsi. Tra le storiche, Gaspare Sollano e Pietro Alfano, vorranno fare valere la loro esperienza con l’inseparabile Opel Manta 2000E del Quarto Raggruppamento. In Terzo Raggruppamento Giovanni Modica, in coppia con Calogero Messineo, sarà pronto a una nuovo risultato con la sua Porsche 911 SC.

Sempre in Sicilia in provincia di Siracusa al 16° Slalom Città di Avola ultimo round del Campionato Italiano ci saranno: Pierluigi Bono, con una Fiat 500 BC 700 GRUPPO 5, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio RS Plus 2.0, Massimo Musso, con una Renault Clio Sport RS Plus 2.0, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams N2000, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 Giannini S1, Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A112 Abarth S3, Angelica Giamboi, pronta a essere incoronata nuovamente campionessa italiana, con la sua Fiat X1/9 S5, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 Coupé S6, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS E1 Italia classe 2000, Giuseppe Giametta, con una Gloria Suzuki B5, pronto a inserirsi nella lotta per le zone nobili della classifica, Antonino Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki HAYABUSA e Salvatore Arresta, uno dei protagonisti della massima serie nazionale con una Radical Prosport 1400 Suzuki.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.