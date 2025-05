La giustizia al centro del dibattito civile, culturale e umano: giovedì 22 maggio 2025, alle ore 17.30, presso la Libreria Novecento (Via Siracusa 7/A), si terrà la presentazione del nuovo libro di Diego Ziino, intitolato “Giustizia, giustizia. Quanti delitti si commettono nel tuo nome”, edito dalla casa editrice Novecento.

Con uno stile incisivo e lucido, Ziino affronta uno dei temi più controversi e attuali del nostro tempo: il rapporto tra legalità, verità e potere. Il titolo, ispirato alla celebre frase pronunciata da Madame Roland durante la Rivoluzione francese — “Libertà, libertà, quanti delitti si commettono in tuo nome!” — diventa il filo conduttore di una riflessione profonda su come il concetto di giustizia, troppe volte, venga distorto, manipolato o addirittura tradito.





DIEGO ZIINO (Palermo 1938) avvocato civilista, ha insegnato Diritto industriale e Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia dell’Università diPalermo.

Ha scritto in materia di diritto di famiglia, La riconciliazione dei coniugi, diritti sui beni immateriali Il plagio dell’espressione musicale, ed ermeneutica giuridica: Profili dell’interpretazione giuridica, Milano, Giuffrè 2011.





Ha pubblicato: Manon Lescaut mi chiamo l’Epos, Palermo 2012, un dialogo onirico tra Puccini e la sua prima grande protagonista: lunedì 24 novembre 1924, a Bruxelles, prima di entrare in sala operatoria, Puccini sogna Manon Lescaut e inizia un dialogo dapprima spigoloso e poi di forte intensità. Il Maestro morirà il 29successivo alle 11.30 del mattino; La vera historia dello scelerato Alfiero, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2015, nel racconto Iago esce dalla scena e narra, in prima persona, come si sono svolti i fatti, dando una versione differente rispetto a quanto era già stato scritto da Giraldi Cinzio, Shakespeare, Berio di Salsa e Boito; Porgi amor, Palermo Novecento, 2018. La storia di Lorenzo Da Ponte che a New York a Little Italy faceva il droghiere e rivive, attraverso un epistolario i suoi rapporti con Mozart a Vienna negli anni della creazione dei tre capolavori: Le nozze di Figaro (1786), Don Giovani (1787) e Così fan tutti (1790), svelando alcuni particolari della sua vita unica e irripetibile; Sogno desto. Donna non vidi mai, Palermo Novecento, 2021, una pièce teatrale con due attori sulla scena, Giacomo Puccini e Manon Lescaut, ed il congedo da Elvira, con presentazione di Paolo Emilio Carapezza e postfazione di Dario Oliveri.





Durante l’incontro l’autore dialogherà con il pubblico e con ospiti del mondo giuridico e letterario, offrendo spunti per una riflessione collettiva su una tematica che riguarda tutti. Sarà possibile acquistare copie del libro e partecipare al firmacopie al termine della presentazione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: Libreria Novecento, Via Siracusa 7/A

