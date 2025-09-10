Quale professionista che opera nel settore immobiliare e precisamente per la Valorizzazione del patrimonio immobiliare, ho la certezza che il calcio, ma anche tutto lo sport sono un volano per la crescita di un territorio nella fattispecie quello di Gela e tutto il comprensorio.

Il Gela Calcio è una delle società più importanti della zona, viene seguita da migliaia di tifosi tutte le domeniche da Gela ma anche dalle città limitrofe: Caltagirone, Niscemi, Butera, Vizzini, Grammichele, Acate, dimostrano un forte attaccamento alla squadra, inoltre con nostro suggerimento gli studenti potrebbero aggiudicarsi un posto in curva a solo 3,00 con esclusione delle partite di cartello, deciderà lo società. Il Gela Calcio fonte di economia circolare per hotel, ristoranti, bar per poche ore di evento sportivo, tifosi che potrebbero trasformarsi in turisti e investitori per la città.





Oggi il Gela Calcio; è la principale fonte economica immobiliare per le locazioni transitorie, basti pensare che i tanti calciatori provenienti da tutta Italia con asseguito le famiglie, la prima cosa che cercano sono immobili in affitto per abitazione. Gli affitti sono sicuri e esigibili per tutta la durata contrattuale e della permanenza in città dei calciatori e delle loro famiglie, stiamo trattando per la migliore allocazione dei calciatori e delle loro famiglie, in abitazioni, ville e appartamenti in condomini.

Come noto lo Stadio Presti ha bisogno di importanti miglioramenti, ristrutturazioni e ampliamenti, non solo, la Società Gela Calcio, mi riferisce della necessità di una vasca d’accumulo acqua: almeno 20.000 litri, la necessaria situazione, è saputa dall’amministrazione, importante sarebbe l’inizio dei lavori per la copertura della tribuna, se da un lato i politici giurano che il termine ultimo sarà sette mesi, da tecnico-legale penso che avremo la copertura nella prossima stagione calcistica, salvo soprese. Proponiamo la realizzare una gradinata e nuova recinzione (rettangolo di gioco-nuova gradinata) in Via Niscemi. A breve in arrivo enormi schermi pubblicitari LED.





All’amministrazione comunale ripongo le lamentele del Presidente dell’associazione L’essenziale Lino Cagnes, anche gli amici in carrozzina amano vedere il Gela Calcio, ma oggi al Vincenzo Presti chi in carrozzina non riesce ha vedere bene le partite,

– occorre abbattere le barriere architettoniche: Cito le leggi principali: Legge 13/1989 che disciplina la materia;

– Decreto Ministeriale 236/1989 che stabilisce i criteri tecnici di progettazione,

– la Legge 104/1992, oltre le varie sentenze di cassazione, non essendo in veste di CTP in Tribunale mi fermo.

Logicamente lo Stadio V. Presti è adatto con le dovute innovazioni al massimo alla prossima categoria, la società raggiungerà, siamo fiduciosi, presto; già dora bisogna lavorare per il nuovo stadio a Macchitello, i numerosi tifosi circa 4000 che affollano abitualmente la struttura.

Francesco Agati

