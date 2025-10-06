Dal 10 al 12 ottobre, il Centro Commerciale Città dei Templi si trasformerà in un luogo magico dove amore, stile e creatività si incontrano: arriva la Fiera Sposi, l’evento dedicato a tutte le coppie che stanno vivendo il meraviglioso percorso verso il matrimonio.
Tre giorni interamente dedicati al mondo del wedding, con la presenza di 37 espositori specializzati nel settore e un ricco programma di intrattenimento, sfilate e momenti esperienziali, pensati per offrire ispirazione e soluzioni pratiche a chi sogna il giorno perfetto. La Fiera Sposi non sarà un semplice evento espositivo, ma un vero e proprio percorso immersivo ed emozionale, capace di coinvolgere le coppie e farle sognare a occhi aperti.
Ogni stand, ogni attività, ogni dettaglio sarà studiato per offrire idee, suggestioni e strumenti concreti utili nella pianificazione del matrimonio.
Con un’atmosfera elegante, accogliente e moderna, la Fiera Sposi al Centro Commerciale Città dei Templi sarà un’occasione unica per entrare in contatto con i migliori professionisti del settore, respirare nuove tendenze e lasciarsi ispirare, trasformando i sogni in realtà.
Ringraziamo tutti gli espositori che hanno aderito a questo evento:
– Lunaren Creation
– Atelier Falco Spose
– Atelier Crilù
– Fiorin Fiorello
– Ikebana Vintage
– Patti Fiori
– Elart
– Glamour Home
– Travelgate
– Viaggi Puerto Svago Agrigento
– Loridea di Lorella Carusotto
– Lillo Gaglio Fotografo
– Antonio Bennici Videomaker
– Salvin Benenati
– Denise Lombardo
– Am Eventi Matrimoniali
– Ballon Style
– Angela Animation
– Gm Production
– Magic Creaty
– Caryon Drive Your Dream
– La Grande Bellezza di Annalisa Sammartino
– Lounge Beach Scala dei Turchi
– Cocktails & Fruits
– Cocoa on The Road
– Orlando Arredo Store
– Mondo Mobili
– Sg Italia
– Sc Design
– Porte & Dintorni
– Ceramiche Vaccaro
– Folletto
– Bimby
– Stiltenda
– C’Arredi
– Clima Expert
– Energystars
Ringraziamo gli organizzatori la sig.ra Cettina Frangiamore e il sig. Pardo Mario.
Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA
