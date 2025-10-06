Dal 10 al 12 ottobre, il Centro Commerciale Città dei Templi si trasformerà in un luogo magico dove amore, stile e creatività si incontrano: arriva la Fiera Sposi, l’evento dedicato a tutte le coppie che stanno vivendo il meraviglioso percorso verso il matrimonio.

Tre giorni interamente dedicati al mondo del wedding, con la presenza di 37 espositori specializzati nel settore e un ricco programma di intrattenimento, sfilate e momenti esperienziali, pensati per offrire ispirazione e soluzioni pratiche a chi sogna il giorno perfetto. La Fiera Sposi non sarà un semplice evento espositivo, ma un vero e proprio percorso immersivo ed emozionale, capace di coinvolgere le coppie e farle sognare a occhi aperti.





Ogni stand, ogni attività, ogni dettaglio sarà studiato per offrire idee, suggestioni e strumenti concreti utili nella pianificazione del matrimonio.

Con un’atmosfera elegante, accogliente e moderna, la Fiera Sposi al Centro Commerciale Città dei Templi sarà un’occasione unica per entrare in contatto con i migliori professionisti del settore, respirare nuove tendenze e lasciarsi ispirare, trasformando i sogni in realtà.





Ringraziamo tutti gli espositori che hanno aderito a questo evento:

– Lunaren Creation

– Atelier Falco Spose

– Atelier Crilù

– Fiorin Fiorello

– Ikebana Vintage

– Patti Fiori

– Elart

– Glamour Home

– Travelgate

– Viaggi Puerto Svago Agrigento

– Loridea di Lorella Carusotto

– Lillo Gaglio Fotografo

– Antonio Bennici Videomaker

– Salvin Benenati

– Denise Lombardo

– Am Eventi Matrimoniali

– Ballon Style

– Angela Animation

– Gm Production

– Magic Creaty

– Caryon Drive Your Dream

– La Grande Bellezza di Annalisa Sammartino

– Lounge Beach Scala dei Turchi

– Cocktails & Fruits

– Cocoa on The Road

– Orlando Arredo Store

– Mondo Mobili

– Sg Italia

– Sc Design

– Porte & Dintorni

– Ceramiche Vaccaro

– Folletto

– Bimby

– Stiltenda

– C’Arredi

– Clima Expert

– Energystars

Ringraziamo gli organizzatori la sig.ra Cettina Frangiamore e il sig. Pardo Mario.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

