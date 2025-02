Quest’anno, per la prima volta, FCS, il Coordinamento dei Festival Cinematografici in Sicilia sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, dal 9 all’11 febbraio 2025, grazie all’invito dell’Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana.

In Sicilia, i festival cinematografici più importanti ad essersi associati al Coordinamento FCS sono 29 e rappresentano interessanti e prestigiosi modelli di valorizzazione del cinema, del turismo e della cultura del territorio.

Le manifestazioni del circuito FCS promuovono ogni anno, oltre 150 giornate tra proiezioni, incontri ed eventi speciali e offrono agli spettatori spunti di riflessione e momenti di convivialità.



Lunedì 10 febbraio alle ore 14, presso lo Stand della Regione Sicilia, si terrà l’incontro di presentazione tra Cateno Piazza, Presidente di FCS, direttori artistici dei festival del Coordinamento siciliano e l’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Elvira Amata sul tema: “I festival cinematografici del Coordinamento in Sicilia: cultura, turismo e destagionalizzazione”.



In questa occasione, Cateno Piazza, Presidente del Coordinamento di FCS, presenterà il calendario della Stagione dei festival e delle rassegne cinematografiche siciliane 2025 e il relativo spot ufficiale di FCS.



L’Assessore Elvira Amata, ha dichiarato:

“Condividere alla Borsa Internazionale del Turismo la presenza del Coordinamento dei Festival cinematografici in Sicilia rappresenta, non soltanto un’ulteriore occasione di promozione integrata dell’offerta turistica rispetto ad un segmento così strategico come quello del cineturismo, ma anche un’opportunità concreta per far conoscere in modo più significativo ed allargato la programmazione dei festival che costituiscono ormai appuntamenti molto attesi ai quali l’Assessorato ha riservato sempre più crescente attenzione”.



Il Presidente di FCS, Cateno Piazza ha commentato così la notizia:

“Siamo molto contenti di questo invito, un’occasione per la promozione e sostegno al cineturismo in Sicilia e, rappresenta una ulteriore conferma dell’impegno che il Coordinamento FCS ha profuso verso persone, attività e Istituzioni. I festival cinematografici di FCS – ha proseguito il Presidente – si svolgono in periodi diversi dell’anno, dall’alta stagione estiva a quella media e bassa stagione e non solo attraggono cinefili, ma anche turisti interessati a esplorare la cultura locale e possono contribuire significativamente alla destagionalizzazione del turismo. Questo aiuta a distribuire l’afflusso di visitatori lungo tutto l’anno e migliora l’esperienza complessiva”.

I soci di FCS

Animaphix – Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival | Bagheria (PA)

Catania Film Fest | Catania

Corti in Cortile | Catania

Corto di Sera | Itala (ME)

Documentaria – Festival del Cinema Documentario| Noto (Sr)

Efebo D’Oro – Film Festival | Palermo, Agrigento

Festival del Film per Ragazzi | Giardini Naxos (ME)

Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico | Licodia Eubea (CT)

Fotogramma D’Oro | Messina

Horcynus Festival | Messina

Magma – Mostra di cinema breve | Acireale (CT)

Marefestival Salina Premio Troisi | Salina (ME)

Marzamemi Cinefest | Marzamemi (SR)

Messina Opera Film Festival | Messina

Milazzo Film Festival | Milazzo (ME)

Ortigia Film Festival | Siracusa

Rassegna Itinerante di Cinema d’Autore | Itinerante

Salina Doc Fest | Salina (ME)

SiciliAmbiente Film Festival | San Vito Lo Capo (TP)

Sicilia Queer filmfest | Palermo

SicilyMovie Festival del Cinema di Agrigento | Agrigento

Sole Luna Doc Film Festival| Palermo

Sorsi Corti | Palermo

State aKorti – Festival del cortometraggio umoristico | Viagrande (CT)

Un Mare di Cinema – Eolie in Video | Lipari (ME)

Versi di Luce – Festival di Cinema e Poesia | Modica (RG), Gela (CL)

Via dei corti – Festival indipendente di cinema breve | Gravina (CT)

Vision 2030 | Noto (SR)

Vittoria Peace Film Festival | Vittoria (RG)







Luogo: BIT MILANO (9|11 Febbraio 2025), Fiera Rho, MILANO, MILANO, LOMBARDIA

