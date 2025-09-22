Maurizio Asciutto, in arte MOA, artista palermitano poliedrico con una carriera internazionale da ballerino e coreografo, torna sulla scena musicale con un brano intenso e toccante: “Se chiudo gli occhi”, disponibile su tutti i digital store, con videoclip ufficiale pubblicato su Instagram, Spotify e YouTube.

Il singolo affronta una storia vera e dolorosa: quella di un bambino di Gaza che ha perso tragicamente il suo amico. Colpito profondamente dalle vicende in Medio Oriente, Moa ha voluto con questo brano dare il suo contributo nella speranza che artisti più noti possano amplificare il messaggio e sensibilizzare un pubblico ancora più vasto.





Dopo i successi di “Vieni Via”, “212° Fahrenheit”, “Tredici”, “Vola Libero” e “Restiamo Soli, Moa prosegue il suo percorso musicale con “Se chiudo gli occhi”, scritto dall’autrice Kimberly Mangano, prodotto da Vinkleam (Vincenzo La Mantia) e registrato, mixato e masterizzato dal Soundcode 414 Studio. Il videoclip è firmato da Elvira Archintelli – Studiocultura Manager.

Ballerino e coreografo con esperienze internazionali — dalle collaborazioni per il film Streetdance 2 alle esibizioni nell’iconica Hollywood-Palladium di Los Angeles, passando per trasmissioni televisive come The Coach, Sicilia Cabaret, Radio Italia Live, Rai2 e La7 Gold — Moa ha iniziato a scrivere musica nel 2021, dimostrando un forte legame emotivo con i temi sociali e con il proprio pubblico.





“Sin da piccolo ho sempre amato la musica a 360 gradi – racconta Moa – e oggi, dopo anni nella danza e nella coreografia, sento di poter esprimere attraverso i miei brani emozioni e storie che mi colpiscono profondamente. Il mio desiderio è trasmettere messaggi veri, creare connessioni e spingere le persone a non smettere mai di credere nei propri sogni.”

Con oltre 200 mila visualizzazioni e ascolti sui social e su YouTube, Moa coltiva con passione il rapporto con i suoi fan, mantenendo uno stile “umile e autentico” e sta attualmente completando il suo primo album di inediti.

“Se chiudo gli occhi” rappresenta un nuovo passo in avanti verso la piena realizzazione di questo percorso artistico “a 360°”, che unisce musica, danza ed emozioni sincere.

