IL VERO VOLTO DI MAZZARONA

Rione Mazzarona ben lontano dalla narrazione dell’amministrazione e di alcuni giornali.

La domanda del “Comitato per la riqualificazione della Mazzarona” è se ci siano dati ufficiali che attestino quanto riportato in data 29 agosto 2025 da giornali online come il SiracusaOggi che riportano affermazioni dell’amministrazione secondo il comitato prive di dati ancora da verificare, oppure ci si limiti a diffondere notizie senza dimostrazione alcuna, continuando e contribuendo a screditare Mazzarona ed i suoi abitanti con inevitabili gravi ripercussioni sulla vita di chi vive il rione agli occhi della città e dei siciliani? Ripercussioni anche sulla sfera economica, perché contribuiscono a far svalutare gli appartamenti e la stessa zona, invece di contribuire a mostrare il vero volto di Mazzarona e di chi lo abita. A mostrarne il vero volto ci ha pensato il comitato con foto della sera dello stesso 29 agosto 2025 che tiene a condividere per dimostrare la veridicità di quanto afferma a tutela della corretta informazione.

In seguito alle affermazioni riportate, il comitato Mazzarona chiede verifica delle reali percentuali dell’evasione TARI, divise per ogni quartiere tanti quanti appartengono al comune, ricordando che Mazzarona con i suoi circa 8000 abitanti fa parte del quartiere Grottasanta e considerate le accuse ricevute si chiede un dato dettagliato per il solo rione Mazzarona. Qualora questi dati non dovessero esistere si chiede di astenersi da affermazioni a danno di chi vive nel rione e quindi di agire in modo sensato e corretto partendo dalla reale conoscenza dei quartieri e del rione che l’amministrazione si ostina a ghettizzare.

La scelta di riposizionare i cassonetti in Largo Luciano Russo, luogo che sotto l’assessorato dell’attuale consigliere Andrea Buccheri si è con sacrificio e costanza ripulito, in quanto era diventato facile preda di tutta la città creando una discarica a cielo aperto (finalmente ed a fatica eliminata con risultati mantenuti nel tempo) rappresenta un clamoroso errore che vanifica i sacrifici ed i risultati raggiunti. Un errore – secondo il comitato – determinato dalla scarsa conoscenza del rione che chi amministra dovrebbe avere.

Gli uffici di igiene urbana sono a conoscenza che la pineta di via Luigi Foti da ben 4 anni, non pochi, grazie al senso civico di alcuni residenti e di chi usufruisce della pineta, viene tenuta pulita dai rifiuti, raccolti in sacchi mai forniti dal comune. L’unico contatto che una residente aveva era del delegato di quartiere che si adoperava per far ritirare i sacchi, nonostante siano stati messi a conoscenza gli uffici in un clima di rispetto e collaborazione da parte del rione nei confronti dell’amministrazione, la collaborazione è stata dal comune vanificata in quanto, pur riconoscendo un’elevata presenza di vetro e lattine all’interno dei sacchi ed elogiando l’attività civica, gli uffici hanno disatteso la promessa di posizionare adeguati cestini per la differenziata ben ancorati perché zona ventosa ed in pendenza. Nonostante l’amministrazione sia stata ripetutamente coinvolta con diverse richieste si è quasi sempre dimostrata sorda, i risultati raggiunti sono merito dei residenti. Questa la dimostrazione che l’amministrazione non ha realmente intenzione di migliorare i dati sulla differenziata difesa e praticata proprio dai residenti del rione Mazzarona che come premio e riconoscimento ricevono l’ennesimo schiaffo in quanto vengono denigrati, offesi ed umiliati nonché screditati di fronte tutta la città e la Sicilia.

L’amministrazione continua ad allontanare dialogo ed ascolto, ignorando i sacrifici ed i cambiamenti dei residenti di Mazzarona negli anni, senza una dettagliata e corretta analisi dei problemi, carente di soluzioni adeguate.

Il rione conta circa 8000 abitanti e se verosimilmente anche tutti non pagassero la TARI non potrebbero mai giustificare l’abnorme evasione fiscale che caratterizza Siracusa. Ricordiamo che nel rione insiste un centro anziani con un numero importante di iscritti, non solo della zona, che è impossibile non producano rifiuti che crediamo differenzino. L’assessore al bilancio potrà confermare o meno se circa 42000 siracusani non pagano la TARI, dato che potrebbe essere in aumento e che smentisce l’informazione riportata e diffusa che “il tasso di evasione TARI a Mazzarona è dato risaputo tra i più alti della città” su questo “risaputo” chiediamo i dati ufficiali che lo dimostrino e quando si afferma che “in quest’area non c’è mai stata una massiccia partecipazione alla differenziata” anche questo vogliamo venga dimostrato.

I residenti di Mazazrona non si riconoscono in tali denigranti affermazioni, alleghiamo alcune foto delle innumerevoli cooperative virtuose di Mazzarona in cui la differenziata viene praticata ed essendo difficile condividerle tutte potrete vederlo nella pagina del comitato con via e numero, comunichiamo ai residenti di Mazzarona virtuosi e con spiccato senso civico che la pagina è a vostra disposizione per foto dimostrative per la città, adesso attendiamo i dati ufficiali per una corretta informazione e per contrastare realmente l’evasione ed incentivare la differenziata in “tutta Siracusa”.

Si richiede altresì l’immediata eliminazione dei cassonetti appena posizionati in Largo Luciano Russo, perché disincentivano e danneggiano il lavoro ed i risultati ottenuti.

Comitato MAzzarona uniti per la riqualificazione

Portavoce Lucia Buonconsiglio

