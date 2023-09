L’ambientalista Sebastian Colnaghi, conosciuto per il suo impegno a difesa

dell’ambiente, ha condotto nuove esplorazioni nell’Italia centrale finalizzate

all’osservazione della Vipera dell’Orsini, un serpente di dimensioni modeste – lunga

appena 50 centimetri, è la più piccola Vipera europea – che in Italia vive

esclusivamente nelle praterie d’alta quota dell’appennino centrale (Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria) e che purtroppo è a notevole rischio di estinzione per via della ridotta

area in cui vive. La Vipera dell’Orsini è una specie schiva ed elusiva ma mordace se

molestata. Il suo veleno è considerato il meno pericoloso tra quelli delle altre vipere

italiane, ma il morso è comunque assolutamente da evitare e da considerare di

possibile rilevanza clinica. Queste esplorazioni sono state condotte nell’ambito di una

migliore consapevolezza verso i serpenti, animali mal conosciuti, e di conseguenza mal

considerati, spesso invece indicatori di buona qualità ambientale, ambito di cui

Sebastian si occupa da alcuni anni.

“In questo mio ultimo viaggio – spiega Sebastian Colnaghi – sono partito da Siracusa e

ho raggiunto il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Lì ho incontrato

Matteo Di Nicola, noto ricercatore ed erpetologo di Milano, presente sul posto per

motivi di studio, e ci siamo messi alla ricerca della Vipera dell’Orsini avendo la fortuna

di incontrare e fotografare diversi individui, maschi, femmine e giovani”.

“È davvero incredibile – prosegue l’ambientalista – come questa specie possa vivere

indisturbata in queste praterie nonostante la presenza di pascolo e turismo di massa. È

una specie straordinaria che va assolutamente protetta e difesa, come tutte le altre

specie di vipere presenti in Italia, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema. Per

fortuna le zone di presenza coincidono quasi integralmente con aree protette a livello

locale e nazionale, quindi con rischi di depauperamento dell’habitat (teoricamente)

limitati”.

Questa Vipera è classificata dall’International Union for Conservation of Nature

(I.U.C.N.) come “vulnerabile” al pari ad esempio del Panda Gigante, ed è considerata

specie protetta da varie convenzioni internazionali tra cui la CITES (Convenzione sul

commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione). Una vera rarità che la

comunità scientifica mondiale ritiene di straordinario interesse e meritevole di tutela ai

massimi livelli.

“È stato un viaggio che porterò sempre nel cuore – conclude Colnaghi – che mi ha fatto

innamorare di questo piccolo rettile tanto affascinante e tanto temuto dall’uomo”.

