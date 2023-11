L’amministrazione comunale di Siracusa e il Dipartimento di scienze

umanistiche invitano la cittadinanza ad assistere alla cerimonia per il rilascio dei titoli di laurea in

Promozione del patrimonio culturale, conferiti al termine del ciclo di studi. L’appuntamento è alle ore 12 di

giovedì prossimo (30 novembre) nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio.

Il corso nella sede di Siracusa è attivo da quattro anni ed è parte importante dell’offerta formativa

dell’Università degli studi di Catania.

Alla consegna delle pergamene parteciperanno il sindaco Francesco Italia, l’assessore alla Cultura

Fabio Granata, il presidente della Struttura didattica speciale di Architettura e Patrimonio culturale, con

sede a Siracusa, Fausto Carmelo Nigrelli, il direttore del Dipartimento di scienze umanistiche Marina Paino,

il presidente del corso di studi in Beni culturali Barbara Mancuso e la professoressa Giulia Arcidiacono.

Sarà l’occasione per osservare da vicino le competenze che gli studenti al corso hanno l’opportunità di

mettere a frutto nel mercato del lavoro e per cogliere lo stretto legame che intercorre tra gli studi universitari

e Siracusa.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.