Dopo la tappa di Messina, ritorna a Riposto il catamarano “Lo Spirito di Stella”, il primo al mondo interamente accessibile, rientrato a giugno in Italia, dopo due anni di giro del mondo, salpato da Genova e dopo aver toccato 80 porti, per poi dirigersi a Trieste, dove ad ottobre prenderà parte alla Barcolana, la regata più grande del mondo.

L’ imbarcazione, nell’ambito del progetto WOW (Wheels On Waves) per diffondere la cultura dell’inclusività e dell’accessibilità per le persone disabili, sarà ospitata, grazie alla generosità dell’a.d Mario Zappalà, presso il Porto dell’Etna-Marina di Riposto. Ad accogliere il catamarano e a supportare l’equipaggio nell’organizzazione, delle due giornate di sport ed inclusione, la sezione di Riposto di Lega Navale, presieduta da Giuseppe Ballistreri.

Andrea Stella, skipper affermato costretto su una sedia a rotelle a causa di un grave incidente, attraverso il progetto WOW – Wheels On Waves, non si è arreso e ha continuato a guardare avanti: il suo desiderio di “tornare a solcare le onde del mare e rivivere quelle sensazioni di libertà e tranquillità” era ancora più forte di prima e questo progetto ne è la dimostrazione migliore.

Saranno due giornate di attività dedicate al mare, alla vela e alla sensibilizzazione sul tema dell’inclusione. Il 13 settembre la Lega Navale organizzerà attività al Marina di Riposto e momenti di incontro che coinvolgeranno soci, sportivi, studenti e cittadini, offrendo l’occasione di conoscere da vicino il progetto e il catamarano simbolo di accessibilità.

Il 14 settembre, l’equipaggio de “Lo Spirito di Stella” prenderà parte all’ Etna Sea Race, regata velica promossa dalla Lega Navale di Riposto, condividendo la passione per la vela con il territorio e con la comunità sportiva locale. Questa tappa rappresenta un ulteriore momento di confronto e collaborazione lungo il percorso che sta portando il catamarano a toccare diverse città costiere italiane, con l’obiettivo di diffondere il messaggio che il mare e lo sport appartengono a tutti, senza barriere.

