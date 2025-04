Una testimonianza forte e diretta, che invita a riflettere sulla prevenzione dei rischi dalle dipendenze attraverso la voce di una giovane donna che rompe gli schemi e va contro ogni omertà, contro tutti coloro che vorrebbero gli invisibili fossero per sempre invisibili, per tacere delle responsabilità, dei disservizi e dell’assenza dello Stato.

S’intitola “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di una adolescente in fuga” (319 pagine) il libro di esordio di Betty C., edito da Mediter Italia nella collana “Cherchez La Femme”.

Foto di copertina di Shobha, postfazione di Victor Matteucci.

Sarà presentato alle 16 di sabato 26 aprile a Villa Bonanno, in piazza della Vittoria, nell’ambito della decima edizione de “La Via dei Librai”.

Dialogheranno con l’autrice:

Giampaolo Spinnato, direttore U.O.C. Dipendenze patologiche Asp Palermo;

Antonino Enia, psicoterapeuta, già dirigente psichiatria Dipendenze patologiche Asp Palermo;

Nino Rocca, operatore sociale.

Coordinerà i lavori la giornalista Gilda Sciortino.





Luogo: La Via dei Librai, Piazza della Vittoria, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.