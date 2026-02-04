“Luci e Ombre siciliane: 50 anni di Autonomia Regionale sui Beni Culturali” è il titolo dell’Assemblea Generale Programmatica 2026 di Articolo 9, che si terrà sabato 7 febbraio, a partire dalle 10, presso il Castello del Solacium (Cantine Pupillo) a Siracusa. L’incontro si propone come momento di riflessione e confronto sulle politiche culturali e sulla valorizzazione del patrimonio siciliano, aperto agli operatori culturali, alle associazioni e alla cittadinanza.





I lavori saranno introdotti da Fulvia Toscano, portavoce di Articolo 9 e Consigliere della Biblioteca Nazionale di Roma, che presenterà il programma e le linee guida dell’Assemblea. Tra i relatori figurano personalità di spicco del mondo della cultura e delle istituzioni: saranno presenti Alberto Samona, già Assessore regionale dei Beni Culturali e attuale membro del Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo; Daniele Tranchida, docente universitario, già assessore regionale al Turismo; l’archeologo Lorenzo Guzzardi, già direttore del Parco Archeologico di Leontinoi e Megara; Vicky Di Quattro, Direttore Artistico del Teatro Donnafugata; Francesco Rovella, direttore della Galleria Cartabianca di Catania; Pierangelo Grimaudo, docente universitario; Carlo Castello, del direttivo Nazionale Guide Turistiche; l’esperto di politiche comunitarie Antonio Arena; l’architetto Vincenzo Latina; Marco Mastriani, Presidente Regionale di Federparchi; la scultrice Stefania Pennacchio; Andrea Passanisi di “Opera con la Cultura”; l’archeologo Paolo Scalora di Archeoclub. Tra i presenti, anche Marco Salerno, già Dirigente Generale dei Beni Culturali della Regione Siciliana.





I relatori porteranno esperienze e competenze diverse, offrendo un ampio panorama di riflessioni e strumenti per la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della Sicilia.

I lavori si concluderanno con la relazione finale di Fabio Granata, Presidente di Articolo 9, che traccerà le linee programmatiche per il futuro e offrirà spunti per prossime iniziative condivise.

L’Assemblea rappresenta un’occasione di dialogo tra istituzioni, operatori culturali, studiosi e cittadini, puntando a rafforzare la collaborazione e la partecipazione nella valorizzazione dei beni culturali della Sicilia.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.