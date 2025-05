Oltre 700 prestazioni in un’isola che conta circa 1.300 abitanti. I cittadini di Ustica hanno aderito numerosi all’Open day organizzato dall’Asp di Palermo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale e la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia.

“Portare i servizi sanitari direttamente nei territori, soprattutto in realtà insulari come Ustica, rappresenta un impegno concreto verso una sanità più equa e vicina ai cittadini – ha detto il Direttore sanitario dell’ASP di Palermo, Antonino Levita – la prevenzione è lo strumento più efficace per tutelare la salute. L’obiettivo è promuovere e diffondere la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce”.

Ustica si è confermata isola attenta e partecipe ai temi della prevenzione sfruttando ancora una volta l’opportunità dell’Open day per effettuare visite ed esami gratuiti. Al termine di 2 giorni di lavoro – tra i locali del Poliambulatorio ed il parcheggio di via Petriera dove è stata allestita l’area dedicata lo screening mammografico – sono state complessivamente 728 le prestazioni assicurate dagli operatori dell’Azienda sanitaria. In particolare sono state 40 le mammografie per lo screening del tumore della mammella, 20 tra pap test e hpv test (oltre a 36 consulenze) per lo screening del cervicocarcinoma, 44 i sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto, 60 dello screening del diabete, 65 di quello delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 71 oculistico e 96 degli screening visivo e logopedico pediatrico, mentre sono state 30 le vaccinazioni. Presente, come ormai in ogni tappa dell’Open day itinerante, uno psicologo che ha ricevuto numerosi utenti fornendo consigli ed indicazioni sui servizi offerti dal Dipartimento salute mentale dell’Asp di Palermo.

Il veterinario dell’Open day ha, infine, impiantato gratuitamente 18 microchip, mentre gli operatori dello sportello amministrativo hanno esitato numerose richieste su anagrafe assistiti ed esenzione ticket.

I camper dell’Open day si spostano adesso a Palermo dove sabato 10 maggio, all’interno del Presidio Enrico Albanese di via Papa Sergio I, n. 5, è in programma un’altra giornata all’insegna della prevenzione. L’iniziativa è organizzata insieme all’Ordine degli infermieri di Palermo in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. L’orario al pubblico per gli esami di screening è dalle ore 15 alle 20.





