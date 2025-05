COMUNICATO STAMPA

LNI RIPOSTO OPEN DAY

22 e 23 MAGGIO

Anche quest’ anno la LNI sezione di Riposto, organizza per il 22 e il 23 maggio l’Open Day con l’intento di contribuire a far conoscere la Lega Navale Italiana quale opportunità per tutti i cittadini, a prescindere da disabilità o condizioni di disagio sociale o economico, per l’avvicinamento al mare e alle acque interne e la fruizione di attività culturali, sportive, di formazione nautica, di inclusione sociale e di protezione ambientale.

L’ intento è quello di avvicinare quanti più giovani possibile e adulti, infatti saranno presenti le scuole del territorio con cui la locale sezione ha siglato protocolli d’ intesa. L’obiettivo è quello di far conoscere al pubblico e alle istituzioni la mission istituzionale, i valori e le attività che la Lega Navale Italiana svolge in favore dei territori, nelle oltre 250 sezioni e delegazioni presenti in tutta Italia, ed il ruolo istituzionale che svolge in collaborazione con la Marina Militare, il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, le scuole, le associazioni, le federazioni, i comuni e tutti gli attori istituzionali che hanno attinenza con la fruizione e la protezione del mare e delle acque interne; diffonderà la Carta dei Valori della Lega Navale Italiana e farà conoscere la storia dell’ associazione, per avvicinare i giovani e gli studenti al mare e alle acque interne, enfatizzando le specifiche opportunità e promuovendo delle azioni per la salvaguardia dell’ambiente marino, costiero, lacustre e fluviale; facendo davvero vivere a tutti il mare.

Il direttivo, i soci, gli istruttori sono pronti a fare vivere a tutti, in questo Open Day, ospitato al Marina di Riposto-Porto dell’Etna e a bordo delle barche del progetto “Mare di legalità”, il mare e gli sport velici.

Riposto, 17.05.25 U.S/P.T





Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , VIA ARCHIMEDE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

