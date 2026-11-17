Palermo. “Una vita umana non può mai essere considerata un danno collaterale del lavoro. Oggi, sull’A18 nei pressi di Giardini Naxos, un operaio ha perso la vita mentre era impegnato in un tratto di carreggiata interessato da lavori”. Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia, esprime profondo cordoglio alla famiglia e ai colleghi della vittima. E aggiunge: “Davanti a questa tragedia non possiamo limitarci al dolore e alle condoglianze. Serve una risposta immediata, seria e concreta. Servono garanzie concrete di protezione delle aree di cantiere, segnaletica efficace, controlli rigorosi e piena sicurezza per chi lavora lungo le infrastrutture. La prevenzione non è un’opzione, è un dovere verso chi ogni giorno rischia la propria vita per lavorare”.



La Uil Sicilia rilancia la campagna nazionale #ZeroMortiSulLavoro e Ronzoni conclude: “Difendere la vita dei lavoratori significa difendere la dignità del lavoro e il futuro della nostra Sicilia”.

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