Nuova puntata del braccio di ferro tutto interno a Forza Italia in Sicilia, proprio mentre a Palazzo dei Normanni entra nel vivo il percorso parlamentare della Legge di Stabilità 2027-2029. Il commissario regionale degli azzurri, Nino Minardo, ha infatti disertato la riunione convocata all’Assemblea Regionale Siciliana tra il gruppo parlamentare forzista e il presidente della Regione, Renato Schifani, dedicata al confronto sui contenuti della manovra finanziaria. Secondo quanto trapela dagli ambienti parlamentari, Minardo avrebbe comunicato la propria assenza soltanto mezz’ora prima dell’inizio dell’incontro.

Il precedente di sabato: i deputati delusi e il vertice senza Schifani

Lo strappo consumatosi all’Ars affonda le radici nelle tensioni emerse già negli ultimi giorni attorno all’impianto della Finanziaria varata dalla Giunta. Sabato scorso, infatti, gli stessi deputati regionali di Forza Italia avevano tenuto una lunga riunione insieme al commissario Nino Minardo e al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè — alla quale non aveva preso parte il governatore Schifani — manifestando apertamente il proprio disappunto per non essere stati coinvolti nelle scelte strategiche della manovra e per averne appreso i dettagli soltanto dalla stampa. In quell’occasione i parlamentari azzurri avevano annunciato la preparazione di un pacchetto di emendamenti per correggere il testo in Commissione Bilancio, reclamando un maggiore protagonismo politico sulle decisioni economiche della Regione.

Un clima teso tra frizioni sul bis e battaglie territoriali

L’assenza all’ultimo minuto di Minardo al vertice con il governatore riaccende dunque i riflettori su un rapporto che resta segnato da profondi alti e bassi. Già all’inizio di ottobre, infatti, le dichiarazioni del commissario regionale sulla necessità di costruire “una proposta politica completamente nuova” in vista delle Regionali del 2027 avevano innescato una crisi pesantissima. Nonostante nelle ultime ore i due sembrassero aver ritrovato una sintonia tattica su temi come la battaglia contro i criteri del Fondo di solidarietà comunale e il rilancio del terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti con voto palese all’Ars, il forfait odierno lascia qualche sospetto sull’idea che la partita sulla Finanziaria e sugli equilibri interni al partito sia tutt’altro che chiusa.