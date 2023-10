Un grande dialogo con il territorio per l’avvio di un progetto che veda la cultura

protagonista della città di Palazzolo Acreide. Cultura intesa in tutte le sue declinazioni,

musicale, letteraria, teatrale, artistica. C’è questo e molto altro in “Palazzolo è”, il progetto

promosso dall’Assessorato comunale alla Cultura del Comune di Palazzolo Acreide,

guidato da Nadia Spada e che verrà presentato giovedì 12 ottobre. Il progetto

sperimentale vede il coinvolgimento del territorio, appunto, e della società “Boom Studio”

che sta curando la comunicazione social e realizzando una grande piattaforma dedicata.

La presentazione è in programma giovedì dalle 17,30 nella Sala delle Aquile Verdi del

Municipio, in piazza del Popolo, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei

soggetti coinvolti, delle associazioni del territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di oltre trenta eventi in programma a Palazzolo dal

mese di ottobre a marzo per un ciclo di appuntamenti che spaziano dalle presentazioni di

libri, a momenti di teatro, musica e arte.

“Sono sempre stata convinta della grande importanza di coinvolgere il territorio in ciò che

organizziamo – spiega l’assessore Spada – per questo come amministrazione, e come

assessorato, nei mesi scorsi abbiamo pubblicato un avviso pubblico rivolto alle numerose

realtà culturali che sono presenti nel nostro territorio. E hanno risposto in tanti, c’è stata

davvero una buona partecipazione. Abbiamo così deciso di promuovere questi eventi per

la nostra comunità. Perché la cultura per Palazzolo deve essere un grande contenitore

con tanti protagonisti”.

Il progetto vede coinvolta anche la società “Boom studio” che ha sviluppato un’apposita

piattaforma social, con pagine dedicate, per far conoscere gli eventi e ogni informazione

utile per parteciparvi.

La visione condivisa con il territorio, dunque, alla base di questo ambizioso progetto, che

verrà replicato con un altro avviso pubblico anche la prossima estate.

“Alla base del progetto – sottolinea il sindaco di Palazzolo Salvatore Gallo – c’è la

partecipazione di tanti soggetti che operano nel nostro Comune nel settore culturale. Il fitto

calendario di eventi fa parte dell’offerta che abbiamo deciso di promuovere anche in un

periodo dell’anno lontano dai grossi eventi, per continuare a promuovere il nostro territorio

e l’immagine di Palazzolo”.

