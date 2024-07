E’ stata la Sicilia a ospitare la prima semifinale “on the beach” della terza edizione di Pizza Bit Competition, la gara per i pizzaioli professionisti ideata da Molino Dallagiovanna in collaborazione col Gambero Rosso.

La sfida tenutasi il 9 luglio presso il Lido Le Palme di Catania ha regalato i nomi dei primi tre finalisti che il 7 settembre al Molino Dallagiovanna di Gragnano Trebbiense (PC) si contenderanno il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Nella semifinale del Sud Italia i punteggi più alti in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato sono stati ottenuti da:

• Rodolfo Caldarazzo della pizzeria “Vizio” di Melpignano (LE)

• Ivan Correnti de “Il Principà pizzeria” di Enna

• Ruggiero Francavilla della pizzeria “Panificio Francavilla” di Barletta (BT)

A emettere il verdetto è stata una giuria tecnica, composta da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso, che ha valutato i pizzaioli sulla realizzazione della Pizza tonda classica al Piatto. Anche il pubblico presente in spiaggia ha potuto esprimere le sue preferenze attraverso il voto della giuria popolare.

Gli altri sei posti disponibili per la finalissima del 7 settembre arriveranno dalle prossime due semifinali “on the beach” in programma il 16 luglio nelle Marche presso lo Chalet La Bussola di Civitanova Marche (MC) e il 23 luglio in Emilia-Romagna al Fantini Club di Cervia (RA).

Brillante e coinvolgente la conduzione, che continuerà fino all’appuntamento finale, degli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti volti televisivi.

Con l’inizio delle semifinali si è registrato l’ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition dello sponsor tecnico Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, e di RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dell’evento, che ha animato l’appuntamento siciliano, e animerà anche le altre semifinali e la finalissima, con il proprio DJ set targato 100% Grandi Successi, regalando momenti di musica e intrattenimento.

Prossimi appuntamenti:

Semifinali

Centro: 16 luglio Chalet La Bussola – Civitanova Marche (MC)

Nord: 23 luglio Fantini Club – Cervia (RA)

FINALE

Il 7 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.