“L’appartamento” è il titolo del romanzo di Gianluca Matarazzo che sarà presentato a Palermo domenica 26 gennaio alle 18:00 negli spazi dell’enoteca letteraria “Prospero”, in via Marche 8.

Edito da Villaggio Maori, il libro racconta la storia di un operatore umanitario, Federico, e di cinque ragazzi migranti che vivono nel suo appartamento nel centro di Catania.

Ibrahim viene dal Gambia, Moses e Believe sono nigeriani, Bassirou e Almamy invece arrivano dal Senegal.

Ognuno di loro dà il proprio contributo cucinando, occupandosi delle piccole manutenzioni ordinarie e c’è anche chi partecipa alle spese grazie a qualche lavoretto di fortuna.

Tutti loro si trovano a fare i conti con piccoli e grandi episodi di razzismo: nell’appartamento che condividono, cercano di trovare conforto dalle torture e dalla malvagità subite prima e durante la loro migrazione, prendendo coscienza della necessità di lottare per i loro diritti, sempre affiancati da Federico, e di sostenere le battaglie di un sindaco anomalo che ha fatto della solidarietà e dell’accoglienza le ragioni fondanti della propria azione.

Laureato in Lettere e specializzato in Psicologia con indirizzo pedagogico della marginalità, Gianluca Matarazzo lavora nel settore sociale e assistenziale, ambito in cui ha ricoperto, per alcuni anni, il ruolo di educatore in un centro ricreativo di Librino, un quartiere periferico di Catania, e successivamente in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

Attualmente lavora a scuola come assistente all’autonomia e alla comunicazione, dedicandosi ai bambini con disabilità, nel tentativo di condurli verso la piena autosufficienza relazionale e didattica.

Le sue passioni sono i viaggi, la musica e la lettura: un modo per astrarsi dalla realtà e dalla quotidianità.

Luogo: Enoteca letteraria “Prospero” , via Marche , 8 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 26/01/2025

Data Fine: 26/01/2025

Ora: 18:00

Artista: Gianluca Matarazzo

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.