Bontà e tradizione hanno contraddistinto la prima tappa del LemON Tour con oltre 700 bicchieri di limonata distribuiti e 2000 cartoline informative consegnate. Un viaggio di quattro tappe partito direttamente dal cuore di Siracusa e che vedrà protagonista il Limone di Siracusa IGP. L’iniziativa si colloca all’interno del progetto LemON – Limone di Siracusa IGP: cattura l’essenza della Sicilia!, una campagna cofinanziata dal Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP e dall’Unione Europea.

Dal 6 al 13 luglio 2024, Ortigia, l’antica isola di Siracusa, ha ospitato con grande successo la prima tappa del LemON Tour in concomitanza con l’Ortigia Film Festival. Sette giorni di emozioni, colori e profumi che hanno accolto appassionati di cinema, cultura ma anche gastronomia. L’evento è stato infatti l’occasione per celebrare il Limone di Siracusa IGP in tutte le sue sfumature.

Il LemON Truck, posizionato in Largo Logoteta, nell’area riservata agli artisti e ai giornalisti del festival, è diventato il cuore pulsante dell’evento offrendo la tradizionale bibita siciliana: seltz, limone e sale. Realizzata con il Limone di Siracusa IGP in versione verdello è, ancora oggi, tra le bevande più consumate sull’Isola per la sua capacità rinfrescante e dissetante.

Con oltre 700 bicchieri di limonata distribuiti e 2000 cartoline informative consegnate, l’evento ha contribuito a diffondere sempre più la conoscenza del Limone di Siracusa IGP e i suoi molteplici utilizzi, promuovendo una maggiore consapevolezza tra i consumatori.

Alessandra Campisi, Presidente del Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP, ha dichiarato: “Il progetto LemON è un’occasione unica per comunicare i valori del nostro femminello siracusano, la varietà autoctona di limone che rende unico il nostro territorio. È essenziale orientare i consumatori e far conoscere tutte le particolarità di questo frutto straordinario, parte integrante della nostra cultura.”

“Ma non solo,” continua Alessandra Campisi, “questo progetto rafforza il valore delle Indicazioni Geografiche, espressioni del modello di qualità europeo, promuovendo il messaggio dello spreco zero. Utilizzando infatti un prodotto certificato IGP come il Limone di Siracusa, di cui è possibile consumare anche la buccia, intendiamo rendere chiara ai consumatori l’importanza di scegliere prodotti di alta qualità. Questo non solo in termini di eccellenza gastronomica, ma anche per i benefici in chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e in modo da contribuire alla riduzione degli sprechi alimentari.”

Il progetto europeo LemON – Limone di Siracusa IGP accende volutamente i riflettori su un prodotto interamente naturale per sottolineare l’impatto dello sviluppo sostenibile legato alla lotta allo spreco e al consumo consapevole.

Il Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP è una delle comunità agrumicole più importanti d’Europa. Costituito il 13 luglio 2000, comprende 163 consorziati: 130 produttori, 60 confezionatori, 36 utilizzatori e 62 ambasciatori, per una superficie vocata pari a 1.450,91 ettari, che rappresentano il 32% della produzione italiana. A livello produttivo il Consorzio rappresenta il 100% della produzione di Limone di Siracusa IGP e, a livello nazionale 3 limoni su 100 provengono dall’areale di Siracusa. Il Consorzio ha tra i suoi compiti l’individuazione delle zone di produzione e delle varietà da sottoporre a tutela, l’attività di vigilanza nella zona di origine e sui mercati sul corretto uso della denominazione “Limone di Siracusa IGP” e la realizzazione in Italia e all’estero di iniziative promozionali finalizzate a diffondere la conoscenza, l’immagine del prodotto e il marchio IGP.

Finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA). Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

