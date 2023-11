Il Consigliere comunale di Siracusa Paolo Romano di Fratelli D’Italia ha presentato un Ordine del Giorno volto a promuovere la rigenerazione della famosa località di Fontane Bianche, celebre per la sua bellezza naturale e le sue incantevoli spiagge, attualmente in uno stato di totale abbandono da anni.

L’Ordine del Giorno proposto aveva l’obiettivo di avviare interventi mirati a restituire a Fontane Bianche la sua antica gloria e a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, attraverso misure di riqualificazione e sviluppo sostenibile.

Siamo profondamente dispiaciuti nell’informare che il Consiglio Comunale, nella seduta del 21/11/2023, guidato dalla maggioranza del Sindaco Italia, ha bocciato l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Romano. Questa decisione rappresenta un duro colpo per la località di Fontane Bianche e per i suoi abitanti, che vedono così negato un passo importante verso il recupero del patrimonio ambientale e culturale della zona.

È difficile comprendere le ragioni dietro questa scelta, considerando l’importanza di preservare e valorizzare le bellezze naturali del nostro territorio. Fratelli D’Italia ritiene che la rigenerazione di Fontane Bianche non sia solo un dovere etico, ma anche un investimento nel benessere della comunità e nella promozione del turismo locale.

Il Consigliere Romano continuerà a impegnarsi per Fontane Bianche e per il suo sviluppo, nella speranza che l’attenzione verso questa località non venga meno. Fratelli D’Italia rimane al fianco dei cittadini di Fontane Bianche, pronta a sostenere ogni iniziativa volta al miglioramento della qualità della vita e alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale.

