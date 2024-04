Fino al 20 nelle provincie di Catania, Palermo, Messina, Agrigento, Trapani, Ragusa, Siracusa, Enna e Caltanissetta attività esperienziali – fase B4 –potenziamento delle life skills per promozione salute e socialità come risorsa per la vita.





Il progetto “Scommetto su di me”, fiore all’occhiello dell’associazione “La Città Felice” ONLUS di Mineo, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, ha inaugurato una serie di incontri che mirano al rafforzamento del benessere individuale e collettivo e alla prevenzione delle dipendenze e ludopatie.



Si tratta di attitivà esperenziali – B4 –potenziamento delle life skills. Il modello di riferimento è la promozione della salute e della socialità come risorsa per la vita quotidiana; si intende attivare nei destinatari il processo che permette alle persone di aumentare il controllo sulla propria vita e sulla propria salute e di migliorarla, riconoscendo ed evitando comportamenti patologici.

Le strategie di promozione della salute ed il contrasto delle dipendenze devono riferirsi a alcune abilità fondamentali per lo sviluppo personale e sociale (life skills) che abilitano a far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita quotidiana. Tali abilità vengono raggruppate in cinque aree principali: 1. decision making e problem solving 2. pensiero critico e creativo 3. competenze comunicative e di relazione interpersonale 4. auto-consapevolezza ed empatia 5. abilità di coping delle emozioni e dello stress.

La mappa degli incontri del progetto “Scommetto su di me” si estende su più città siciliane.

A Racalmuto, gli appuntamenti si susseguono fino al 20 aprile alla villa comunale “Filippo Villa. Palermo continua ad ospitare incontri fino al 19 aprile nell’Istituto Comprensivo Statale “Giuliana Saladino”, mentre Rosolini nei giorni 12, 15, 17, 18 e 19 aprile nelle sedi di ARS, Agorà “Stupor Mundi” e Verde a valle.

Mineo e Tusa si inseriscono nel calendario con incontri che coprono alcune giornate dal 12 al 20 aprile, mentre a Niscemi, presso l’istituto statale “Giovanni Verga”, gli incontri si concluderanno il 16 e il 18 aprile.

Già alcuni eventi a Marsala, Pergusa e Comiso, hanno avuto l’avvio negli scorsi giorni.

Questo fitto calendario testimonia l’approccio proattivo e l’impegno della comunità nel partecipare attivamente alle iniziative volte al miglioramento sociale. Questi appuntamenti rappresentano non solo occasioni di incontro e formazione ma anche veri e propri snodi per la trasformazione sociale. Attraverso la partecipazione attiva, la cittadinanza non solo si confronta con le sfide contemporanee legate alle dipendenze ma anche traccia un percorso condiviso verso un domani più consapevole e inclusivo.





