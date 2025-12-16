Serie C: Catania, Trapani e Siracusa portano la Sicilia nella fase finale del C Gold Award

Corbari, Fischnaller e Candiano tra i 33 finalisti del premio nazionale assegnato dai tifosi. Al via il voto per la fase finale del sondaggio

La Sicilia si conferma tra le regioni più rappresentate nella fase finale del C Gold Award 2025, il premio nazionale dedicato ai migliori calciatori della Serie C. Con la chiusura delle votazioni del Girone C, Catania, Trapani e Siracusa portano tre propri tesserati tra i 33 finalisti che, da oggi, si contenderanno il titolo di miglior calciatore della Lega Pro.

Il Catania guida la rappresentanza siciliana grazie al secondo posto di Andrea Corbari. Presente anche il Trapani, che accede alla finale con Manuel Fischnaller, quarto classificato, a conferma del buon rendimento espresso nella prima parte di stagione. Maiko Candiano, centrocampista del Siracusa, ottiene invece il decimo posto.

Quasi 5.000 voti nell’edizione 2025: un campione ampio e altamente rappresentativo

L’edizione 2025 del C Gold Award ha registrato una partecipazione significativa: 4.926 voti complessivi nelle tre fasi dedicate ai Gironi A, B e C, con 2.150 voti raccolti nel solo Girone C.

Un risultato che conferma la forte partecipazione dei tifosi di tutta Italia e l’interesse crescente verso i talenti della Lega Pro, garantendo al tempo stesso un’elevata rappresentatività del campione coinvolto nel sondaggio.

Risultati del Girone C: la classifica completa

Le votazioni del Girone C si sono chiuse il 9 dicembre, delineando una graduatoria che riflette l’andamento della prima parte di stagione.

Ecco i primi dieci classificati:

Maguette Fall (attaccante) – Monopoli

Andrea Corbari (centrocampista) – Catania

Mattia Tirelli (attaccante) – Monopoli

Manuel Fischnaller (attaccante) – Trapani

Antonio Prisco (centrocampista) – Benevento

Francesco Salvemini (attaccante) – Benevento

Kevin Leone (centrocampista) – Casertana

Michele Emmausso (attaccante) – Audace Cerignola

Jacopo Murano (attaccante) – Crotone

Maiko Candiano (centrocampista) – Siracusa

Come votare: il sondaggio si chiude 19 gennaio

La fase finale del C Gold Award 2025 si apre il è in corso: i tifosi potranno votare il miglior calciatore della Lega Pro tra i 33 finalisti, attraverso la pagina ufficiale: https://affidabile.org/c-gold-award/

Le votazioni resteranno aperte fino al 19 gennaio, quando verrà definito il vincitore dell’edizione 2025.

I risultati dei Gironi A e B: le prime due fasi del sondaggio

Per completezza, di seguito i risultati delle fasi iniziali, svolte a ottobre e novembre.

Girone A (29 ottobre – 9 novembre): dominio assoluto dell’Aurora Pro Patria

Nel Girone A il primato è stato netto: tutti e dieci i calciatori più votati appartengono all’Aurora Pro Patria, unico club ad accedere integralmente alla fase finale.

Christian Dimarco (difensore) – Aurora Pro Patria

Davide Ferri (centrocampista) – Aurora Pro Patria

William Rovida (portiere) – Aurora Pro Patria

Luca Giudici (centrocampista) – Aurora Pro Patria

Alessandro Di Munno (centrocampista) – Aurora Pro Patria

Ferdinando Mastroianni (attaccante) – Aurora Pro Patria

Pietro Reggiori (difensore) – Aurora Pro Patria

Alberto Masi (difensore) – Aurora Pro Patria

King Udoh (attaccante) – Aurora Pro Patria

Simone Ganz (attaccante) – Aurora Pro Patria

Girone B (12 – 24 novembre): Campobasso in testa, segue il Ravenna

Nel Girone B il più votato è stato Elia Tantalocchi (portiere) del Campobasso.

Alle sue spalle, due giocatori del Ravenna hanno completato il podio, confermando l’ottimo seguito della squadra nella competizione.

Elia Tantalocchi (portiere) – Campobasso

Matteo Motti (attaccante) – Ravenna

Joshua Tenkorang (centrocampista) – Ravenna

Matteo Gilli (difensore) – Arezzo

Emiliano Pattarello (attaccante) – Arezzo

Marco Piccoli (centrocampista) – Sambenedettese

Andrea Zaccagno (portiere) – Torres

Federico Casarini (centrocampista) – Carpi

Davide Bove (difensore) – Vis Pesaro

Luca Gemello (portiere) – Perugia

I 3 migliori della Serie C scelti dalla stampa sportiva

Accanto ai 30 più votati dal pubblico, accedono alla fase finale anche tre profili individuati direttamente dalla stampa sportiva nel corso della fase preliminare, svoltasi tra il 14 e il 19 ottobre.

Si tratta dei tre calciatori ritenuti più meritevoli nel primo scorcio di stagione, uno per ciascun girone della Serie C.

Filippo Costa (difensore) – LR Vicenza

Antonio Gala (centrocampista) – Campobasso

Dominic Vavassori (attaccante) – Atalanta U23

Con queste selezioni, la rosa dei finalisti sale a 33 giocatori.

Finalisti 2025: l’identikit di ruoli, squadre e territori

L’analisi dei finalisti evidenzia tendenze significative.

Sul piano dei ruoli emergono con forza i reparti offensivi: attaccanti (36,3%) e centrocampisti (33,3%) compongono oltre il 70% della rosa, mentre i difensori sono 7 e i portieri 3.

La distribuzione geografica evidenzia una sostanziale equità tra macro-aree: Nord (36,3%), Centro (33,3%) e Sud (30,3%) sono rappresentati in modo quasi uniforme, riflettendo la varietà del campionato di Serie C.

Interessante anche la lettura per regioni: la Lombardia guida per numero di calciatori finalisti grazie ai 10 giocatori dell’Aurora Pro Patria, mentre Puglia, Campania ed Emilia-Romagna risultano le regioni con più squadre presenti in finale (due ciascuna).

Sul fronte dei club, l’Aurora Pro Patria resta la realtà di maggior peso con un terzo dei finalisti totali, mentre Campobasso è l’unica squadra ad apparire sia tra i più votati dai tifosi sia tra i tre selezionati direttamente dalla stampa sportiva.

Cos’è il C Gold Award 2025

Il C Gold Award è un’iniziativa nazionale che celebra il talento e la professionalità dei calciatori della Serie C, riconoscendo le eccellenze in ogni girone.

Tifosi e giornalisti partecipano ogni anno a un sondaggio che seleziona i migliori giocatori, con l’obiettivo di premiare il più meritevole.

Il vincitore dell’edizione 2025 sarà annunciato a gennaio 2026.





