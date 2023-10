Si chiude domani (sabato) la seconda edizione siciliana di Didacta Italia

Il Prof.Schettini grande protagonista con @lafisicachecipiace

Catania, 13 ottobre 2023. Si chiude domani (sabato 14 ottobre) la seconda edizione siciliana di DIDACTA ITALIA, che in questi primi due giorni di fiera ha fatto registrare un boom di presenze fra insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, studenti e imprenditori arrivati da tutto il Sud Italia, a caccia delle ultime novità nel campo formativo e tecnologico.

Da non perdere (domani, sabato) alle ore 9.30 nella Main Hall (Padiglione B2) la Lezione di fisica con Vincenzo Schettini (@ lafisicachecipiace), alla quale seguirà, nella stessa sala, la Premiazione delle eccellenze che si sono distinte in Italia e in Europa da parte dell’Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

Raccontare l’uguaglianza in classe, è il seminario che inizia alle 11.30 (Padiglione C2 – Sala Seminari 1) nel quale Anna Paola Concia, coordinatrice del Comitato organizzatore di Didacta Italia, si confronterà con Marco Palillo dell’Università di Greenwich (Londra) e Emiliana Di Blasio (Advisor Rettore Diversità e Inclusione Università Luiss – Guido Carli) sugli strumenti, metodi e best-practices internazionali a disposizione per costruire una scuola aperta alle differenze, in grado di favorire l’inclusione e il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni studente.

Sempre alle 11.30 si apre il convegno “L’orientamento scolastico per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica: il Piano nazionale formazione tutor”(Padiglione B2 – Sala Convegni 1).

Nel pomeriggio, alle ore 16,00, in programma il workshop “Umanoidi nei mondi immersivi: laboratorio di modellazione 3D” (Padiglione B1 – Aula 2) durante il quale verrà utilizzato un nuovo programma open source “Makehuman” per realizzare fantastici umanoidi tridimensionali.

La fiera si concluderà con la proiezione, alle ore 16,00 nella Main Hall (Padiglione B2), del lungometraggio “Educazione fisica”, diretto da Stefano Cipani, prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, tratto dall’opera teatrale La Palestra di Giorgio Scianna e scritto per lo schermo dai fratelli D’Innocenzo, che affronta il tema della violenza subita da una studentessa nei confronti di tre ragazzi verso i quali, i genitori, proveranno a salvarne la reputazione ad ogni costo.

“Il film, in distribuzione da marzo, sta riscuotendo molto successo da parte delle istituzioni, degli insegnanti e di tutto il mondo scolastico per l’attualità del tema affrontato”, il commento di Stefano Cipani, presente alla proiezione.

DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di INDIRE. La fiera propone un programma scientifico di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Partner: Didacta International.

Luogo: MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

