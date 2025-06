Sarà “il futuro sostenibile dell’agricoltura mediterranea” al centro dell’evento scientifico organizzato da Ambiente e Sicurezza, Comune di Bivona e con il supportato dell’ITS Academy Sicani e dell’Università degli Studi di Palermo.

L’appuntamento è nel cuore della Sicilia, presso l’aula consiliare del Comune di Bivona, in provincia di Agrigento, lunedì prossimo 16 giugno 2025, alle ore 10:30.

Protagoniste dell’iniziativa saranno le colture arboree mediterranee nel territorio di Bivona, la produzione sostenibile della pesca Bivona IGP, il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale delle principali filiere agricole del territorio di Bivona e le strategie di miglioramento.

Porteranno i saluti della città di Bivona il sindaco, Milko Cinà, e la presidente del Consiglio Comunale Angela Perconti. I lavori proseguiranno con il focus scientifico condotto da: Ilenia Tinebra, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università di Palermo; Monica Auteri e Simona Prestigiacomo, dottorande di ricerca in Biodiversity in Agriculture and Forestry, Università di Palermo; Luigi Fiore, responsabile dell’azienda Ambiente e Sicurezza. Le conclusioni dei lavori, sono affidati invece a Giuseppe Di Miceli, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università di Palermo.

La dichiarazione del sindaco della città di Bivona, Milko Cinà

“Già da alcuni anni, la comunità scientifica e accademica ha intrapreso un percorso cruciale di ricerca e divulgazione, contribuendo in modo determinante alla diffusione di una consapevolezza globale sulle questioni ambientali. Questa consapevolezza si è gradualmente trasformata in un cambiamento culturale profondo, capace di orientare le scelte di consumatori, imprese e istituzioni. Oggi, parlare di sostenibilità non è più un’opzione, ma un imperativo collettivo. Le sfide poste dal cambiamento climatico e dalla crisi delle risorse naturali impongono risposte concrete e immediate. Il futuro si gioca ora, tra innovazione responsabile e impegno condiviso.”

La dichiarazione di Giuseppe Di Miceli, docente del Dipartimento di SAAF dell’Università degli studi di Palermo.

“La sostenibilità dei processi produttivi è una tematica complessa e multidimensionale, che ha attirato l’attenzione dei governi di tutto il mondo sin dalla prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente, tenutasi a Stoccolma nel 1972. La sostenibilità è ormai diventata un principio guida per lo sviluppo economico e sociale, orientando le politiche pubbliche, le strategie aziendali e le scelte quotidiane dei cittadini. Investire in innovazione sostenibile, ridurre le emissioni, ottimizzare l’uso delle risorse naturali e promuovere l’economia circolare non sono solo obiettivi auspicabili, ma azioni concrete e misurabili da cui dipende il nostro futuro. La sfida non è semplice, ma è una delle più urgenti del nostro tempo.”

L’attività rientra nell’ambito del progetto PNRR M1C3 – Valutazione della Sostenibilità Ambientale delle Principali Filiere Agricole del Territorio di Bivona e Strategie di Miglioramento. INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITÁ DEI BORGHI STORICI – PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE – CUP J79I22000180006.

Luogo: Aula Consiliare Consiglio Comunale Bivona, BIVONA, AGRIGENTO, SICILIA

