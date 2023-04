Tanta Sicilia al Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme, sesto Memorial Pasquale Gallo

22/04/2023

Si sta svolgendo in questi giorni il Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme, sesto Memorial Pasquale Gallo, organizzato da Angelo Aiello e Felice Natalino.

La città di Lamezia Terme sta ospitando una manifestazione che divenuta evento storicizzato dall’amministrazione comunale, sarà occasione non solo di sport e solidarietà ma anche di promozione turistica del territorio.

Tra le formazioni italiane saranno presenti: Juventus, Inter, Milan e le altre provenienti da tutte le regioni, ed ancora troviamo squadre provenienti dall’estero (Malta, Albania, Kossovo).

Tante le formazioni siciliane che stanno partecipando tra cui il Villabate Calcio categoria pulcini provenienti da quasi tutte le province siciliane che si stanno sfidando con i più importanti club nazionali ed internazionali in un torneo divenuto ormai appuntamento immancabile nel panorama nazionale di categoria.

Una manifestazione all’insegna dei valori più sani e positivi dello sport dedicato ai bambini per tre giorni di partite tra le 64 società calcistiche partecipanti, nell’unico torneo in Italia in cui sono previsti altri quattro tornei interni, con relativi trofei, così da permettere ad ogni squadra di disputare lo stesso numero di gare.

Nelle foto studio Baiamonte i piccoli del Villabate calcio durante le sfide contro Milan e Catania.

