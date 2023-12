Il più grande talent scout di artisti siciliani degli ultimi vent’anni, che alla fine, ragionando più col cuore che col portafogli, non ci ha guadagnato niente.

È il racconto di un “fallito di successo” a causa della sua bontà d’animo e dell’amore per l’arte quello di Tiziano Di Cara – architetto, organizzatore di eventi e tra i responsabili di una serie di attività di intrattenimento della movida – protagonista della quinta puntata di “Egoriferiti”, la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere, disponibile in streaming in versione audio-video nelle principali piattaforme online, tutti i giovedì dalle 21.

Angelo Duro, Roberto Lipari, I Sansoni, i Soldi Spicci, Cristiano Pasca almeno altre cinque dei protagonisti di Le Iene di Italia uno. E ancora: i palchi dei suoi locali messi a disposizione, quando ancora non erano noti, per La Rappresentante di Lista, Dimartino, i NoBraino, Serena Ganci e uno sconosciuto Ermal Meta. Per finire con le collaborazioni con Pif, i complimenti di Claudio Baglioni e Lucio Dalla per il suo operato, la nuova amicizia con il TikToker Alessio Rubino.

Insomma, un blocco di artisti, oggi entrati a fare parte granitica del mondo dello spettacolo nazionale italiano, tutti passati dalle mani di Tiziano Di Cara, che nel corso dell’intervista – dove non mancano momenti commoventi quando parla della fidanzata Alessandra Ponente, altra sua scoperta – si rende conto di non avere saputo “cogliere l’attimo” per continuare ad accompagnare questi futuri talenti.

Registrato a Palermo, all’interno del locale di dischi Pablo bio e vinili, in un set dalle atmosfere vintage, “Egoriferiti” è un percorso nel passato – partendo dai propri traumi personali – nel presente e nel futuro dell’ospite, cercando di scoprire le sue reazioni, esplorandone la capacità di sapere regalare confessioni alla dualità della coscienza, ma anche di saperla ascoltare.

«Spoileriamo la prossima puntata – dicono Giuseppe Cardinale e Vassily Sortino – anticipando che, in vista del Natale, sarà protagonista un sacerdote gesuita che al momento è in conflitto con i vertici della chiesa»

