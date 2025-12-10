Dal 26 al 29 novembre si è svolto il primo appuntamento della scuola di ANCI dedicata ai giovani amministratori under 35. Un progetto europeo che punta a formare la nuova classe dirigente dei Comuni italiani attraverso un percorso avanzato di studio, confronto e scambio di buone pratiche con alcune delle amministrazioni più innovative del continente. Gli amministratori che hanno partecipato hanno superato una selezione nazionale per accedere al corso, rivolto complessivamente a soli 35 giovani amministratori.

Giovani amministratori a Rotterdam per l’innovazione europea

Alla sessione inaugurale ha preso parte una rappresentanza siciliana particolarmente nutrita e qualificata, composta da cinque giovani amministratori selezionati tra centinaia di candidature provenienti da tutta Italia:

– Avv. Sara Valeria Sapienza, Vice Sindaco di Ventimiglia di Sicilia (Palermo);

– Dott. Riccardo Accurso Tagano, Assessore del Comune di Agrigento;

– Dott.ssa Greta Bonanno, Consigliera comunale di Caltagirone (Catania);

– Dott. Fabio Bertolami, Consigliere comunale di Novara di Sicilia (Messina);

– Dott. Federico Bennardo, Consigliere comunale della città di Ragusa.

La delegazione ha preso parte ai lavori ospitati nel cuore del distretto amministrativo di Rotterdam, una delle città europee più all’avanguardia in tema di rigenerazione urbana, innovazione tecnologica e governance sostenibile. Durante la prima sessione, i giovani amministratori hanno affrontato tematiche cruciali come la trasformazione digitale, il governo delle città metropolitane, le politiche europee e i nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici.

Il progetto PUBLICA, promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e sostenuto da istituzioni europee, mira a costruire un ponte stabile tra i Comuni italiani e le migliori esperienze amministrative del continente, fornendo ai partecipanti un percorso di 120 ore tra lezioni frontali, case studies, project work e visite istituzionali nelle principali capitali europee.

La forte presenza siciliana, tra le più numerose e qualificate dell’intero programma, testimonia il crescente impegno delle amministrazioni locali dell’Isola nel processo di innovazione e apertura europea. La partecipazione dei giovani amministratori selezionati rappresenta non solo un investimento sulla qualità della governance locale, ma anche un’opportunità per portare in Sicilia idee, strumenti e modelli amministrativi di alto livello.

Le prossime tappe del percorso internazionale si terranno a Parigi, Barcellona e Roma, dove i partecipanti saranno coinvolti in sessioni di approfondimento sulle politiche urbane europee e sui nuovi scenari di amministrazione pubblica.

PUBLICA si conferma così uno dei più importanti laboratori di formazione istituzionale rivolti alle nuove generazioni della politica italiana, con l’obiettivo di costruire una classe dirigente preparata, competente e capace di affrontare le sfide che attendono i territori.

“La partecipazione al corso IMAGO della scuola Publica di ANCI – ha commentato Vice Sindaco Valeria Sapienza – rappresenta per Ventimiglia di Sicilia un’importante opportunità di crescita e di apertura verso dimensioni europee. Il programma, articolato in 120 ore di formazione intensiva, è cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato in collaborazione con tre atenei di eccellenza – Erasmus University Rotterdam, SciencesPo Paris e UPC di Barcellona. Un percorso di alto profilo che mette a disposizione dei giovani amministratori strumenti e competenze utili a introdurre innovazione, buone pratiche e modelli amministrativi avanzati. Le conoscenze acquisite costituiranno un valore aggiunto per il nostro Comune, con l’obiettivo di tradurle in opportunità concrete per la comunità e per lo sviluppo del territorio”.

VENTIMIGLIA DI SICILIA, PALERMO, SICILIA

