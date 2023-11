Domenica 3 dicembre arriva il primo spinoff del Festival del libro e della cultura promosso dall’associazione Meraki

Veronica Galletta ospite al Meraki Book Festival

La vincitrice del premio Campiello e finalista del Premio Strega, presenta il nuovo romanzo Pelleossa

Palazzolo Acreide. Sarà la Sala delle Aquile Verdi del Comune di Palazzolo Acreide a ospitare il primo spinoff del Meraki Book Festival. Ospite dell’associazione Meraki sarà la scrittrice di origine siciliana Veronica Galletta, che dialogherà con l’archeologa Concetta Caruso.

L’autrice, nata a Siracusa, oggi vive a Livorno. Con il suo primo romanzo, Le isole di Norman, ambientato sull’isola di Ortigia e pubblicato da Italo Svevo Edizioni, ha ottenuto il Premio Campiello Opera Prima 2020. Ingegnere civile idraulico per formazione, con un dottorato di ricerca nel settore, Veronica Galletta ha riversato il suo amore per l’idraulica fluviale nella sua seconda opera, Nina sull’argine, edita da Minimum Fax, che ha vinto il Premio Letteratura d’Impresa 2022 ed è stata finalista del Premio Strega 2022.

Il suo terzo romanzo, Pelleossa, è stato pubblicato dal Minimum Fax nel 2023 ed è stato finalista alla III edizione del Premio Neri Pozza. Ambientato nella Sicilia del 1943, nel paese immaginario di Santafarra, il romanzo ha per protagonista Paolino Rasura, bambino di sette anni, che per sfuggire alle prepotenze di un gruppo di coetanei accetta di fare una prova di coraggio: entrare nel Giardino di Filuppu, un uomo che vive isolato su una collina e che passa il tempo a scolpire teste. Il Giardino si rivela presto un posto incantato, in cui migliaia di testa di pietra convivono fra gli ulivi, testimoniando il tempo e le stagioni. Nascerà un’insolita amicizia, negli anni in cui sull’isola si assiste allo sbarco degli americani e alle prime lotte per la terra.

Con una scelta linguistica che mescola italiano e dialetto, il romanzo di Veronica Galletta racconta un periodo storico della Sicilia, con riferimenti alla tradizione letteraria isolana e mantenendo un’ambiguità tra reale e fantastico che ha contraddistinto anche i suoi romanzi precedenti.

Anche in questa occasione, la manifestazione letteraria, promossa da Meraki, si conferma come un vero e proprio contenitore di idee e generatore di incontri e relazioni di valore, anche al di là delle sue date ufficiali. Si dà quindi vita a uno spinoff che prosegue idealmente i valori fondanti del Festival stesso, ponendo al centro di tutto gli autori e il loro punto di vista sulle cose.

L’evento rientra nell’ambito delle manifestazioni culturali promosse con il supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palazzolo Acreide.

Biografia dell’autrice

Scheda del romanzo

https://www.minimumfax.com/shop/product/pelleossa-2621

Luogo: Sala delle Aquile Verdi, Comune di Palazzolo Acreide, Piazza del Popolo, 1, PALAZZOLO ACREIDE, SIRACUSA, SICILIA

