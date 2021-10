La donna era appena scesa dall’autobus

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Enna hanno arrestato in flagranza di reato una donna ennese per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. L’operazione è scattata nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio. A finire in manette una venticinquenne, appena giunta nella cittadina ennese a bordo di un pullman di linea. Al terminal è stata sottoposta ad un controllo di routine effettuato dai finanzieri del gruppo di Enna impegnati nelle consuete attività istituzionali nei luoghi di maggiore afflusso di persone e di traffico merci.

Atteggiamento nervoso

Insospettite dall’atteggiamento agitato e insofferente mostrato sin da subito dalla ragazza, ma anche dal persistente odore tipico della marijuana che la accompagnava, le fiamme gialle hanno proceduto alla perquisizione personale della giovane rinvenendo, occultato all’interno dei propri effetti personali, un involucro di cellophane contenente oltre 100 grammi di marijuana. La successiva perquisizione estesa all’abitazione della giovane ha, in seguito, consentito ai militari di rinvenire anche tre piante di marijuana, alte circa 130 centimetri, 26 semi di cannabis ed un bilancino di precisione. La donna non è apparsa comunque particolarmente avvezza a certe attività. Ha lasciato evidenti tracce dietro di sè per pensare di poterla fare franca.

Arresto e sequestro della droga

Si è proceduto così all’arresto della ragazza ed al contestuale sequestro della sostanza stupefacente complessivamente recuperata, pari a circa 1,2 chilogrammi, e di tutto il materiare rinvenuto in sede di perquisizione. L’autorità giudiziaria ennese, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. “L’operazione di servizio – si legge in un comunicato del comando provinciale della guardia di finanza di Enna – testimonia come rimanga sempre alto il livello di attenzione riservato dalla guardia di finanza al fenomeno della diffusione e del consumo di droghe soprattutto tra i giovani, puntando alla salvaguardia della salute dei nostri figli”.