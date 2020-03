L'emergenza

E’ stato ricoverato nell’ospedale di Enna don Silvio Rotondo, il presidente dell’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico ‘Oasi Maria Santissima’ di Troina.

Nell’Irccs sono risultati positivi al Covid-19 70 persone: 45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori. Oggi all’Oasi di Troina si sono recati tre ufficiale medico dell’esercito, inviati dal ministero della Difesa, per un sopralluogo della situazione.

Ieri l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha inviato a Troina il responsabile del Comitato per l’emergenza Covid-19 in Sicilia, Antonio Candela, e il direttore scientifico dell’Istituto Neurolesi ‘Bonino Pulejo’, Dino Bramanti, per monitorare e coordinare ulteriori azioni di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus.

Intanto, il presidente della Regione, Nello Musumeci, è in costante contatto con il sindaco della cittadina ennese, Fabio Venezia, con il quale non si è esclusa l’ipotesi di dichiarare Troina ‘zona rossa’. Tale eventuale decisione verrà assunta dopo la relazione degli esperti e in seguito ai risultati sui nuovi tamponi effettuati.

Nei giorni scorsi, la Regione Siciliana ha già nominato Giuseppe Murolo, dirigente dell’assessorato alla Salute, quale commissario regionale per l’emergenza sanitaria presso l’Istituto.