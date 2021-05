Una ricetta tipica delle isole Eolie

Alalunga in agrodolce, il piatto che arriva dalla tradizione dei pescatori siciliani

L’alalunga è conosciuto anche come tonno bianco

La tecnica dell’agrodolce venne creata dai pescatori che dovevano conservare il loro pescato

Questa ricetta appartiene al menù dei piatti preferiti dal Commissario Montalbano

L’alalunga in agrodolce è un piatto classico della cucina mediterranea, quella messinese in particolare. Ingrediente principe di questa ricetta è un pesce chiamato anche alalonga, ma il nome scientifico è Thunnus alalunga. Questo pesce è conosciuto anche come tonno bianco, appartiene alla famiglia Scombridae, molto affine al tonno rosso. Rispetto al re dei mari è inferiore di grandezza. L’alalonga è diffusa nel mar Mediterraneo e nelle acque calde di tutti gli oceani. Nei mari italiani è comune, la sua presenza è particolarmente massiccia attorno alle isole Eolie.

Anche la cottura in agrodolce è una tecnica tipica delle zone mediterranee. Risale a tempi molto antichi ed è stata introdotta proprio dai pescatori che avevano la necessità di conservare il pesce pescato. Veniva usato l’agrodolce perchè l’aceto è un conservante naturale.

L’alalonga in agrodolce è un piatto che rientra nelle ricette più apprezzate dal Commissario Montalbano, l’investigatore creato dal genio di Andrea Camilleri. Questa ricetta è citata nel romanzo “La Luna di Carta”, edito da Sellerio e settimo episodio della saga dedicata al poliziotto più famoso d’Italia.

Gli ingredienti per l’alalunga in agrodolce

800 gr di alalunga

4 cipolle

alcune foglie di menta

farina di frumento

1 bicchiere di vino bianco

aceto

olio extravergine di oliva

sale q.b.

Ecco come preparare l’alalunga in agrodolce del Commissario Montalbano

Tagliate il pesce a fette, salate, sciacquate con acqua salata e lasciate asciugare. Infarinate legger-mente e friggete in abbondante olio fino a completa cottura e salate. Nel frattempo pulite e affettate le cipolle e mettetele in una padella a indorare nell’olio assieme a un poco di menta. Quindi sfumate con il vino, facendo attenzione a non farlo evaporare del tutto, e versate alcune gocce di aceto. Disponete su un piatto di portata le fette di alalunga e ricopritele interamente con le cipolle, aggiungendo alla fine qualche fogliolina di menta fresca. È una pietanza che si può mangiare sia calda sia fredda.

Nella video ricetta, la preparazione del tonno in agrodolce. La sequenza è identica alla preparazione dell’alalunga.