La birra si usa per insaporire i secondi, ma con la pasta si abbina a meraviglia

Se volete maneggiare la pasta in modo insolito, una buona strada è un sugo a base di birra e salsiccia. Il risultato finale sarà un primo piatto speciale e saporito, ideale per chi ama abbinamenti insoliti e particolari.

Spesso l’accostamento della birra in cucina viene prediletto con i secondi piatti. Ma anche in questo caso si ottiene un gusto notevole. E’ importante, tuttavia, che le componenti alcoliche della birra evaporino durante la cottura, lasciando nel piatto soltanto l’aroma intenso della bevanda pregiata.

Ecco gli ingredienti per la nostra ricetta: 400 g di pasta (rigatoni o casarecce), 100 g di pancetta a dadini, 3 nodi di salsiccia, 150 ml di birra, un bicchiere di panna fresca, sale, un ciuffo di prezzemolo e pepe nero.

Per eseguire la ricetta, si inizia dal condimento. Mettete la pancetta tagliata a dadini in una padella ampia e antiaderente. Non serve aggiungere olio perchè, grazie al calore del fuoco, la pancetta stessa rilascerà il grasso necessario. Quando il grasso sarà diventato trasparente, aggiungete anche la salsiccia sbriciolata e privata del budello. Trascorsi tre o quattro minuti, ovvero quando la salsiccia sarà ben rosolata, sfumate con la birra. Quando il liquido sarà evaporato completamente, aggiungete un bicchiere di panna da cucina e mescolate per bene il tutto. Fate restringere per un minuto e togliete dal fuoco. Cuocete la vostra pasta preferita in acqua bollente e salata. Condite la pasta con il sugo preparato in precedenza e decorate con il prezzemolo tritato.