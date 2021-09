Un piatto unico ricco di sapori mediterranei

I cannelloni di melanzane ripieni

In questa ricetta non si usa la pasta

Le fette di melanzane vanno arrotolate per creare i cannelloni

Le melanzane non vanno fritte ma cotte al forno prima di essere assemblate

I cannelloni di melanzane sono l’alternativa alla classica parmigiana. Le melanzane sono l’ortaggio principe dell’estate e si possono prepare in diverse tecniche. In questo caso, il cannellone verrà realizzato proprio con le fette dell’ortaggio, precedentemente cotte al forno.

Ecco gli ingredienti per preparare i cannelloni di melanzane

Melanzane 1.2 kg

Passata di pomodoro 800g

Mozzarella per pizza 350 g

150 g dentro 100 sopra

12 sfoglie 500 g

Aglio 1 spicchio

Basilico qb

Parmigiano 100 g

Pane 100 g mollica

Olio evo qb

Sale qb

La ricetta dei cannelloni di melanzane di chef Luca Pappagallo

Per prima cosa cuocete al forno le melanzane al forno dopo averle fatte a metà e tagliando a rombi la polpa. Con un pennello oliatele, quindi mettete un pizzico di sale e infornatele in forno statico per 50 minuti a 180 gradi.

Trascorso questo tempo, sfornate e fatele raffreddare per bene. Nel frattempo cuocete il pomodoro in una padella con olio, aglio e il basilico. La salsa andrà cotta pochissimo, perché poi ci servirà abbastanza liquida, massimo 5 minuti.

In una ciotola mettete tutta la polpa che scaverete con un cucchiaio. Ora andiamo a schiacciarle in maniera più o meno grossolana. In una padella mettete ora la crema di melanzane, senza aggiungere olio ma mettendo il pane. Si deve asciugare tutto il liquido. Rimettete in ciotola e spegnete il sughetto. Aspettate che si raffreddi un po’, poi aggiungete un uovo, il parmigiano, un po’ di sale, la mozzarella a dadini che deve essere asciutta e il basilico spezzettato a mano. Trasferite questo composto in una sac a poche, ma se non l’avete poete fare ugualmente. In ogni sfoglia fate una striscia di farcia, arrotolate e disponete i cannelloni in teglia. Su tutti aggiungete altra mozzarella, la salsa di pomodoro, e il basilico. Mettete in forno a 180 gradi per 30 minuti.

Sfornate e lasciate raffreddare, prima di servire per far in modo che si assesti il tutto.