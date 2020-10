Deliziosi bastoncini di pastella fritta passati nello zucchero

I churro sono il dolce simbolo della tradizione spagnola e latino americano. Si possono paragonare alle tapas dell’aperitivo. Dolci da passeggio o da gustare a casa, sono il risultato di un’antica ricetta custodita dalle popolazioni nomadi.

I churros sono prepararti con una pastella fritta, leggermente salata, fatta con farina, zucchero, acqua e sale. Vanno serviti con cioccolata calda. Quei dolcetti hanno una forma cilindrica, che si ottiene grazie alla churrera, una sorta di siringa da pasticcere. Dalla churrera l’impasto va strizzato direttamente nell’olio bollente.

Gli ingredienti dei churros sono pochi e semplici: 200 ml di acqua, 140 grammi di farina OO, 120 grammi di burro, due uova, cento grammi di zucchero, un pizzico di sale e dello zucchero per guarnire.

Per preparare i churros procedete in questo modo. Versate l’acqua in un tegame dal fondo spesso e aggiungete lo zucchero e un pizzico di sale: mescolate e fate sciogliere a fuoco lento. Unite il burro a pezzi, fatelo sciogliere e portate a bollore. Aggiungete la farina setacciata e mescolate subito con il cucchiaio di legno: lasciate cuocere il composto fino a quando si compatterà e si staccherà dalle pareti della pentola, prendendo la forma di una palla. Ora mettete l’impasto in una ciotola e allargatelo così da farlo intiepidire. Unite le uova, una alla volta, e lavorate con le fruste di uno sbattitore elettrico o con una planetaria, fino a quando non avrete ottenuto un impasto liscio e omogeneo.

A questo punto mettete l’impasto in una sac à poche con il beccuccio a stella e premete direttamente l’impasto nell’olio ben caldi. Realizzate dei bastoncini di 8 cm circa di lunghezza: tagliateli con le forbici così da fermarne l’uscita. Girate spesso in cottura così da farli dorare in tutti i lati: ci vorranno circa 3 minuti. Eliminate l’olio in eccesso. Passate i churros ancora caldi nello zucchero.