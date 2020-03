un format dedicato alla famiglia e alla cucina

Se ci sono due cose che, anche e soprattutto, in tempo di Coronavirus, resistono e, anzi, assumono maggiore importanza, in Italia sono il cibo e la famiglia.

Proprio questi sono gli elementi cardine di “Family Food Fight“, il nuovo cooking show prodotto da EndemolShine Italy per Sky, la cui prima puntata andrà in onda da stasera, 12 marzo, ogni giovedì, per sei settimane, alle 21.15 su Sky Uno e poi on demand su Sky Go e Now Tv.

Protagoniste saranno sei famiglie e le ricette tipiche delle regioni d’Italia da cui provengono, tramandate dai nonni ai nipoti e che riuniscono tutti intorno alla tavola. Tre i giudici d’eccezione: Antonino Cannavacciuolo, il gigante buono della tv reduce da MasterChef 9, Joe Bastianich e (per la prima volta insieme in uno show culinario) sua mamma Lidia Bastianich, scrittrice, imprenditrice ed orgogliosa ambasciatrice della cucina italiana nel mondo.

Family Food Fight, prima edizione italiana del format australiano diventato un successo anche negli Usa, prevede tre prove e un’eliminazione a puntata, in cui l’unione e le dinamiche familiari saranno centrali. Premio finale da 100mila euro e un’ospite con qualche consiglio al bisogno, a partire da Benedetta Parodi, di ritorno su La7 dopo sette anni. “Sarà una gara divertente in occasione della quale, oltre che a pensare al risultato finale, verranno fuori i caratteri e le dinamiche familiari – spiega Cannavacciuolo”.

Nelle puntate vedremo sfidarsi ai fornelli la famiglia Benziadi, quartetto tutto al femminile che unisce origini algerine e tradizione siciliana; i De Florio, “modern family” milan-riminese capitanata da Carlo e Christian, sposati e papà a tempo pieno di due gemelli; i Lucini di Nettuno (RM), guidati da Elettra e Dante che stanno insieme da quasi 40 anni; i Magistà, 100% pugliesi, i Raviele, direttamente dalla storica salumeria di Piedimonte Matese (CE); e gli Scainelli, bergamaschi doc.