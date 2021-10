Una pietanza resa leggendaria da Paolo Villaggio

La frittata di Fantozzi, tante cipolle e maggiorana

La frittata di cipolle è diventata un classico della cucina italiana grazie al personaggio creato da Paolo Villaggio

Un piccolo segreto: cottura a fuoco lento e girarla dopo quattro minuti di cottura

“Frittatona di cipolla, per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, tifo indiavolato e rutto libero”. Recita così una delle scene cult del “Secondo tragico Fantozzi”, il personaggio inventato da Paolo Villaggio, diventato paradigma dell’italiano medio.

Grazie a quel film la frittata di cipolle è stata consegnata alla storia. Nei fatti, però, è da sempre uno dei piatto più apprezzati ed amati dagli italiani. Fantozzi l’ha soltanto resa “iconica”. Piatto classico della cucina italiana, è molto semplice e veloce da realizzare, Basta seguire alcuni piccoli consigli nella fase di cottura. L’abbinamento con le cipolle rende la frittata una pietanza dal gusto pungente e con un tocco di dolcezza.

Gli ingredienti per la frittata di cipolle alla Fantozzi

Uova medie 6

Cipolle rosse 400 g

Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

Maggiorana q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

La preparazione della frittata di cipolle alla Fantozzi

La prima cosa da fare è pulire la cipolla e tagliarla in spicchi sottili. In una ciotola mettete le uova sgusciate, aggiungete le foglie di maggiorana e salate e pepate a piacere. Sbattete le uova fino a ottenere un composto omogeneo. A questo punto iniziate a riscaldare, in una padella antiaderente, tre giri d’olio d’oliva extravergine.

Quando l’olio è caldo, versate gli spicchi di cipolla nella padella e fateli appassire a fuoco vivace per 4 minuti. Dopo questo periodo di tempo, abbassate la fiamma e continuate la cottura delle cipolle a fuoco dolce fino a che saranno morbide. Aggiustate di sale. Quando le cipolle saranno cotte, aggiungete le uova sbattute in padella. Coprite tutte le cipolle con il composto delle uova. Lasciate cuocere la frittata per 4 minuti a e coprite con un coperchio. Quando risulterà abbastanza cotta, giratela in questo modo: coprite la padella con un piatto e capovolgete la frittata per farla scivolare di nuovo in padella, dal lato opposto a quello già cotto. Continuate la cottura ancora per un paio di minuti. La frittata con le cipolle alla Fantozzi è pronta.