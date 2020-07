Uno sformato delizioso e leggero, piccolo omaggio alla cucina ligure

Quando si dice polpettone, si pensa subito al gustoso composto di carne. Ma non tutti i polpettoni sono uguali: eccolo in versione genovese e vegetariana.

In questo caso lo sformato delizioso si fa con patate e fagiolini. Per i puristi si tratta di un anatema. Ma a pensarci bene, quei due ingredienti base per il nostro polpettone, sono tra i principali prodotti della cucina dell’Alto Tirreno.

Per preparare il polpettone alla genovese servono: 400 g di fagiolini, 400 g di patate, 1 cipolla dorata, 2 uova, 50 g di parmigiano reggiano, maggiorana q.b., pangrattato q.b., olio extravergine di oliva q.b. , sale e pepe q.b.

Per preparare questo polpettone di verdure si comincia privando i fagiolini delle due estremità e sbucciando e tagliando a cubetti le patate.

Poi, fate cuocere fagiolini e patate in acqua bollente salata per una ventina di minuti. Scolate il tutto, passate i tuberi nello schiacciapatate e metà dei fagiolini lessi con il minipimer.

Trasferite il tutto in una ciotola poi aggiungete il parmigiano, le uova, la maggiorana, il pepe e il sale e i fagiolini interi rimanenti. Mescolate tutto in modo da ottenere un composto omogeneo. Oliate il fondo di una pirofila, spolverate con il pangrattato poi versate il composto di patate e fagiolini.

Distribuite bene con l’aiuto di un cucchiaio e terminate con una spolverata di pangrattato e un filo d’olio. Aiutandovi con i rebbi della forchetta, potete realizzate delle linee decorative sulla superficie. Un tocco di eleganza non guasta.. Infornate in forno già caldo a 180°C e fate cuocere per 30 minuti o fino alla doratura desiderata.