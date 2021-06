Marziale, la chef campana e la mozzarella

Alla Marziale è stata dedicata una versione della Barbie

Chef stellata è considerata la regina della mozzarella di bufala

In questa non pizza, la base è di mozzarella e il pane croccante serve per farcire e condire

Rosanna Marziale è una delle chef italiane più famose al mondo. E’ l’ambasciatrice della mozzarella di bufala campana, prodotto di eccellenza del made in Italy. Rosanna si definisce “cuoca” e con la mozzarella riesce a preparare dei piatti sorprendenti e innovativi. E’ il caso di questa pizza al contrario. La mozzarella è la base, mentre il pane croccante viene usato per farcire il cornicione della pizza e per condirla. Rosanna Marziale è la cuoca del ristorante Le Colonne, stella Michelin.

Personalità poliedrica, la cuoca Marziale si definisce così: “dentro di me c’è una popolazione. Io sono anche un contadino appassionato, un mangiatore sensuale, un bambino che si costruisce il suo catalogo di sapori, un vecchio fornaio, un pescatore di alici, un pastore, un mastro casaro e un navigatore di internet e tanto altro”.

La Marziale è talmente famosa nel mondo che le è stata dedicata anche una versione chef della bambola Barbie

Ecco gli ingredienti per la pizza al contrario di Rosanna Marziale

sfoglia di mozzarella di bufala 680 g

pomodori pelati San Marzano 160 g

foglie di basilico 12

pane tostato a quadretti 160 g

olio extravergine d’oliva quanto basta

sale quanto basta

La pizza al contrario di Rosanna Marziale

Con l’aiuto di un coppapasta, tagliare a disco la sfoglia di mozzarella di bufala. Preparare il finto cornicione della pizza utilizzando la mozzarella eccedente il taglio col coppapasta. Ammorbidire gli scarti di mozzarella passandoli nel microonde a 600 W per un minuto, quindi iniziare a lavorarli con le dita. Formare un cordoncino di lunghezza pari al diametro del disco di mozzarella. Farcire il cordoncino con i quadretti di pane tostato e richiuderne rapidamente i lembi per farli unire finché la mozzarella è ancora calda. Sistemare il cornicione lungo il bordo del disco di mozzarella e farlo aderire alla finta pizza scaldando l’insieme con un cannello. Fiammeggiare la superficie in modo da creare delle macchie di colore che simulino l’effetto della normale cottura della pizza nel forno. isporre al centro di ogni finta pizza i pomodori San Marzano già schiacciati e salati, il pane tostato avanzato e sbriciolato, le foglioline di basilico. Per finire, condire la composizione con un filo di olio extravergine di oliva. (la ricetta è tratta dal libro “Bufala” di Rosanna Marziale, pubblicato dalla casa editrice Italian Gourmet).