Si prepara in pochi minuti ed è un piatto semplice e buonissimo

La mug cake è una ricetta che nasce negli Stati Uniti. E’ il dolce “last minute” per antonomasia, quando si vuole fare una sorpresa al partner, oppure preparare un dolce originale per i bambini.

Nella sua versione originale, la mug cake è una piccola torta al cioccolato fondente con un cuore di cioccolato bianco da servire in tazza.

“Mug” è la parola inglese per indicare un tipo di tazza piuttosto capiente utilizzata di solito per la cioccolata, il caffè o il té.

Per fare la mug cake si può utilizzare una normale tazza di porcellana o ceramica da cappuccino da poter mettere in forno microonde.

La mug cake si prepara velocemente e si cuoce in un minuto ed è ideale da servire da sola decorata con panna montata oppure accompaganta con crema inglese o frutta fresca.

Questi gli ingredienti e i segreti per la versione tradizionale, ma ognuno può sbizzarrirsi nelle varianti al limone, alla vaniglia e così via. Gli ingredienti (per 2 persone) sono: 200 g di zucchero, 180 g di farina 00, 140 g di latte intero , 90 g di cioccolato fondente, 60 g di olio di semi di girasole, 50 g di cacao amaro in polvere, 2 uova, 8 g di lievito in polvere.

In una ciotola, mescolate uova e zucchero, poi aggiungete le polveri setacciate e il latte a filo. Unite l’olio e versate l’impasto nella tazza, facendo in modo di lasciare circa 2 cm dal bordo. Completate con il cioccolato a pezzetti e coprite con della pellicola adatta al microonde: cuoce a 600 Watt (o al massimo della potenza) in un paio di minuti al massimo.

Unica avvertenza: una volta pronta, consumatela rapidamente per evitare che la mug cake indurisca.