Un piatto last minute, si prepara in soli dieci minuti

Pane e cipolla, sono i sapori della cucina povera contadina. Sembra strano a dirsi ma questi due semplici ingredienti possono diventare un condimento sfizioso per una spaghettata. Basta armarsi di fantasia, perchè alla fine il gusto della semplicità premia sempre.

Le cipolle daranno un aroma dolce e pungente, così questa ricetta deve essere preparata pensando a trovare un perfetto equilibrio di sapori. Per qualche coccola in più al palato, al condimento di cipolla verrà aggiunta della muddica atturrata: servirà a dare sprint e quel tocco di croccante in più, proprio del pane tostato. E’ una ricetta antica che parla di antiche tradizioni e di cucina povera. Ogni regione d’Italia ha la sua variante. Chi usa la cipolla rossa, chi quella bianca. Il tocco d’artista, per rendere meno pungente l’aroma della cipolla è lasciarla sfumare per qualche minuto nel vino bianco.

Gli ingredienti per preparare la pasta con pane e cipolla

300 gr pasta (potete scegliere il formato che preferite)

4 cucchiai Pangrattato

4 Cipolle bianche

Mezzo bicchiere Vino bianco

Parmigiano o Pecorino q.b.

Olio Extra Vergine d’Oliva

Sale e Pepe

Come preparare la pasta con pane e cipolla

La prima cosa da fare è far bollire l’acqua per la pasta. Poi si passa a lavorare la cipolla, da tagliare a fettine molto sottili. In una padella versate dell’olio extravergine d’oliva e fate tostare il pangrattato. Quando il pane è ben brunito, mettetelo da parte. Nella stessa padella usata per il pangrattato fate appassire le cipolle con un po’ di olio; sfumare con il vino e aggiustare di sale. Quando la pasta è cotta al dente versatela nella padella con la cipolla e amalgamate bene. Aggiungere il pangrattato e spolverare con il pepe. Concludete la preparazione di questo primo piatto con parmigiano o pecorino a piacere. Se non avete ancora ben chiaro come procedere, potete guardare, nel video in allegato, l’esecuzione di questa pietanza da parte della food blogger Benedetta Rossi.